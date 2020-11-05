خبر في الجول – أحمد عيد أكمل مباراة الرجاء مصابا

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 00:23

كتب : إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف ساسي في الرجاء

رغم الإصابة، لكن أحمد عيد ظهير أيمن الزمالك الشاب أكمل مباراة الرجاء حتى النهاية.

علم FilGoal.com بأن أحمد عيد تعرض لكدمة خفيفة في الركبة أثناء مباراة الرجاء.

صاحب الـ19 عاما شعر أيضا بآلاء في الكاحل، لكن الجهاز الطبي اطمئن عليه ورأى أن باستطاعته استكمال اللقاء.

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وسيخضع عيد لـ فحص طبي خلال الأيام المقبلة للتعرف على مدى إصابته تحديدا.

وخاض أحمد عيد المباراة كاملة رغم عودة حازم إمام من الإصابة وتواجده على دكة البدلاء.

وفاز الزمالك على الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضرب الزمالك موعدا مع الأهلي في نهائي البطولة يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب.

في إفريقيا الزمالك الرجاء أحمد عيد
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