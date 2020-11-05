لايبزيج يصعق باريس.. ودورتموند يُدمر كلوب بروج ويتصدر مجموعته

صعق لايبزيج الألماني منافسه باريس سان جيرمان وتغلب عليه بهدفين لهدف يوم الأربعاء في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا.

واستضاف لايبزيج منافسه سان جيرمان في ملعب ريد بول آرينا.

افتتح آنخيل دي ماريا أهداف اللقاء في الدقيقة السادسة.

وأهدر اللاعب الأرجنتيني ركلة جزاء لسان جيرمان في الدقيقة 16.

وأدرك كريستوفر نكونكو التعادل للايبزيج في الدقيقة 42.

ومن ركلة جزاء سجل إميل فروسبيرج هدف الانتصار للفريق الألماني في الدقيقة 57.

وشهدت المباراة طرد إدريسا جانا جاي وبرينسيل كيمبيمبي عقب حصولهما على إنذارين في الدقائق 69 و90.

وغاب عن سان جيرمان في المباراة كل من نيمار وكيليان مبابي وماورو إيكاردي للإصابة.

بتلك النتيجة يتصدر مانشستر يونايتد المجموعة الثامنة بست نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه لايبزيج.

ويأتي سان جيرمان ثالثا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن إسطنبول باشاك شهير.

كلوب بروج X بروسيا دورتموند

وفي جان برايدال في بلجيكا خسر كلوب بروج صاحب الأرض أمام بروسيا دورتموند بثلاثية دون رد.

سجل ثورجان هازارد الهدف الأول في الدقيقة 14.

وأضاف إيرلينج هالاند هدفين لدورتموند في الدقائق 18 و32.

بتلك النتيجة يتصدر دورتموند المجموعة السادسة بست نقاط يليه لاتسيو بخمس نقاط.

ويأتي كلوب بروج ثالثا بأربع نقاط ثم زينيت رابعا بنقطة وحيدة.