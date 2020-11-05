اتحاد الكرة: مصر استعادت ريادتها في قارة إفريقيا

الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 00:11

كتب : عاطف شادي

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تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بالتهنئة لنادي الزمالك بعد تأهله لنهائي إفريقيا.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا جاء فيه: "اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني يتقدم للزمالك ولاعبيه وجهازهم الفني بالتهنئة بمناسبة تأهلهم إلى نهائي دوري الأبطال الإفريقي عن جدارة واستحقاق".

وأضاف "ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذا الفوز الكبير ولحاق الزمالك بالأهلي إلى النهائي ليضمن البطولة لمصر يشير إلى استعادة الكرة المصرية لريادتها الإفريقية منذ فوز المنتخب الأولمبي الوطني ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة وتأهله إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية ".

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وأكمل "ويؤكد أيضا الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذه الإنجازات التي حققتها ولا تزال الكرة المصرية ما كان لها أن تتم لولا إيمان دولة بأسرها ودعمها للرياضة كمنهاج عمل، وتأتي تنفيذا لاستراتيجية أولاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كل الاهتمام والرعاية وبذلت كل قطاعات الدولة ذات الصلة كل الجهد والإمكانات من أجل تحقيق تلك الأهداف".

وأتم البيان "إن الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يشارك الملايين من شعب مصر العظيم سعادته بكل انتصار للكرة المصرية ليؤكد مرة أخرى على إصراره للمضي قدما على طريق الانجازات والنهضة المرجوة للكرة المصرية وفق أسس قويمة ومدروسة لا تبتغي سوى الصالح العام وكل الخير لبلادنا وأولادنا".

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