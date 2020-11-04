حمادة أنور: هذا سبب اعتماد باتشيكو على الدفاع في الشوط الأول ضد الرجاء

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 23:54

كتب : FilGoal

الزمالك - الرجاء - فرجاني ساسي

كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك سبب اعتماد مدرب الفريق جايمي باتشيكو على الدفاع في الشوط الأول من مباراة الفريق ضد الرجاء.

وانتصر الزمالك على الرجاء اليوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدف في استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث حمادة أنور لقناة "صدى البلد" عقب المباراة قائلا: "لن أقول الشوط الأول كان سيئا، باتشيو لعب للحفاظ على الفوز الذي تحقق في لقاء الذهاب بهدف دون رد".

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وواصل "عندما تغيرت النتيجة وسجل الرجاء هدف التقدم حول طريقة لعبه لهجومية، لن أقول إننا لعبنا سيئا الشوط الأول كانت طريقة لعب يريد الصعود بها للنهائي".

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك "باتشيكو لعب بنفس طريقة لقاء الذهاب إن سجلنا هدفا فسنفوز وإن لم نسجل فلا نستقبل هدفا ولكنه غير كل شيء بعد استقبالنا هدفا من الرجاء وساعده في ذلك قدرات كل لاعبي الزمالك على تغيير طريقة اللعب".

وعن الأهداف الثلاثة قال: "الهدوء الذي اتسم به كل اللاعبين قبل تسجيل الأهداف كان رائعا ويدل على ثقلهم جميعا في الملعب".

وأردف "كل اللاعبين كانوا في أتم لياقتهم البدنية وباتشيكو أجرى تبديلاته بشكل متأخر لشعوره بالاطمئنان من قوة أداء كل اللاعبين والمدرب البرتغالي أدار المباراة جيدا".

وعن مواجهة الأهلي في النهائي قال: "هذا إنجاز للكرة المصرية بكل تأكيد".

وضرب الزمالك موعدا ناريا مع غريمه التقليدي الأهلي في ملعب برج العرب في نهائي القرن في الـ27 من شهر نوفمبر الجاري.

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