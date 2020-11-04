مدحت عبد الهادي: حققنا هدفنا من المباراة والزمالك أحق باللقب.. مصطفى محمد أكثر من رائع

شدد مدحت عبد الهادي المدرب العام على أحقية فريقه بالفوز على حساب الرجاء والتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

ونجح الزمالك في تحويل تأخره بهدف دون رد إلى الفوز على الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال مدحت عبد الهادي للصحفيين: "حققنا هدفنا من المباراة والصعود للنهائي الإفريقي، المباراة كانت صعبة".

وأوضح "اللقاء أخذ منحنيات كثيرة والهدف جاء مباغت ولكن رد فعل الزمالك واللاعبين أكثر من رائع".

وشدد عبد الهادي "الزمالك يقدم مستويات رائعة منذ شهر فبراير ونحن الأحق باللقب".

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وتابع "أشكر كل لاعبي الفريق وبشكل خاص العائدين من الإصابة مثل محمود الونش ومحمود علاء وقدموا أداء أكثر من رائع".

وأتم عبد الهادي تصريحاته "مصطفى محمد لاعب أكثر من رائع وهو نجم الكرة المصرية، واعتبره مثل ابني ولديه المزيد ليقدمه".