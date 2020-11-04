مصطفى محمد: احترمنا الرجاء وكافئنا الله على ذلك.. هدفنا اللقب من بداية الموسم

يرى مصطفى محمد مهاجم الزمالك بأن احترام فريقه للرجاء كان سببا في الفوز والتأهل للنهائي.

الزمالك فاز على الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. فوز سجل مصطفى محمد هدفين فيه.

وقال مصطفى محمد في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "مبروك للزمالك وللجماهير، ولعائلتي السعيدة حاليا بي".

وأضاف "سعيد للفوز على فريق مثل الرجاء وبقوته. فريق صعب واحترمناه، وذلك كافئنا الله على ذلك".

مهاجم الزمالك أتبع "جايمي باتشيكو قال لنا بين الشوطين ألا نترك المدافعين يحضروا اللعب بشكل مريح".

وأتم "الرجاء فتحوا الملعب في نهاية اللقاء لأنهم لم يعد لديهم ما يبكون عليه، لذلك استقبلوا الأهداف".

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب.