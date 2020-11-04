ساسي: استغللنا ضعف لياقة الرجاء.. عرفنا جيدا كيف نعود رغم التأخر في النتيجة

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 23:31

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي يحتفل بهدفه في الرجاء

قال فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك إن فريقه استغل ضعف اللياقة البدنية لمنافسه الرجاء ليحقق الفوز.

وانتصر الزمالك على الرجاء اليوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدف في استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث ساسي لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "الانتصار لم يكن سهلا خاصة بعد الضغط الذي تعرضنا له في الشوط الأول من الرجاء".

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وأضاف "استقبلنا هدفا لكننا عرفنا كيف نعود في النتيجة وركزنا بشكل أكبر واستغللنا ضعف لياقة الرجاء البدنية وظهرت مساحات في دفاعهم واستغللناها جيدا".

وعن هدفه قال: "سددت بالقدم اليسرى فعادت الكرة لي مجددا فقررت التسديد باليمني".

وأتم اللاعب التونسي حديثه "لا نشغل بالنا في هوية مُسجل الهدف أهم شيء الانتصار، وسجلنا ثلاثة أهداف وكنا نستطيع تسجيل الرابع كذلك".

وضرب الزمالك موعدا ناريا مع غريمه التقليدي الأهلي في ملعب برج العرب في نهائي القرن في الـ27 من شهر نوفمبر الجاري.

ساسي الزمالك الرجاء في إفريقيا
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