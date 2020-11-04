مدرب الرجاء: أبارك للزمالك فوز مستحق.. وأشكر لاعبيني على أداء رائع غير متوقع

أشاد جمال سلامي مدرب الرجاء بأداء لاعبيه رغم الخسارة أمام الزمالك بثلاثية.

الزمالك فاز على الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. فوز أهل الزمالك لنهائي البطولة بنتيجة (4-1) في مجموع المباراتين، وليضرب موعدا مع الأهلي.

وقال جمال سلامي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "أول شيء أهنيء اللاعبين على الأداء بعد الظروف الصعبة التي خرجوا منها مؤخرا".

وأضاف "اللاعبون تدربوا منذ يوم أو يومين فقط، ورفم ذلك كنا المسيطرين طوال 90 دقيقة تقريبا".

سلامي أتبع "الفريق عانى من إجهاد بدني ظهر على اللاعبين. حاولنا إجراء التبديلات لإحداث أفضلية لكن الزمالك في النهاية سيطر علينا لأنه يملك جاهزية بدنية أكبر".

وواصل "هنيئا لهم (الزمالك). استحقوا الفوز، وبالنسبة لي أشكر اللاعبين لأنهم قدموا أداء أفضل من المتوقع بالنسبة لنا".

سلامي أتم "نشكر الجمهور أيضا الذين ساندونا وشعرنا بوجودهم رغم غيابهم".

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد برج العرب.