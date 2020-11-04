بعد ثنائيته في الرجاء.. مصطفى محمد يتخطى رباعي الزمالك في إفريقيا

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 22:55

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي - مصطفى محمد

تخطى مصطفى محمد مهاجم الزمالك حسن شحاتة أسطورة القلعة البيضاء في عدد الأهداف المسجلة بعدما سجل في شباك الرجاء المغربي هدفين.

وسجل مصطفى محمد هدفين للزمالك أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مصطفى محمد وصل لهدفه رقم 8 مع الزمالك في بطولات إفريقيا.

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وتخطى مصطفى محمد كل من حسن شحاتة الذي يمتلك 6 أهداف. وأيضا تخطى الثلاثي محمد إبراهيم وخالد الغندور وأيمن يونس ويمتلك كل منهم 7 أهداف.

بينما عادل رقم الرباعي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد صبري وعبد الله سيسية ومحمود كهربا.

وفاز الزمالك على الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثية مقابل هدف.

الزمالك مصطفى محمد الرجاء دوري أبطال إفريقيا
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