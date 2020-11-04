بعد ثنائيته في الرجاء.. مصطفى محمد يتخطى رباعي الزمالك في إفريقيا
الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 22:55
كتب : FilGoal
تخطى مصطفى محمد مهاجم الزمالك حسن شحاتة أسطورة القلعة البيضاء في عدد الأهداف المسجلة بعدما سجل في شباك الرجاء المغربي هدفين.
مصطفى محمد
النادي : الزمالك
وسجل مصطفى محمد هدفين للزمالك أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
مصطفى محمد وصل لهدفه رقم 8 مع الزمالك في بطولات إفريقيا.
وتخطى مصطفى محمد كل من حسن شحاتة الذي يمتلك 6 أهداف. وأيضا تخطى الثلاثي محمد إبراهيم وخالد الغندور وأيمن يونس ويمتلك كل منهم 7 أهداف.
بينما عادل رقم الرباعي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد صبري وعبد الله سيسية ومحمود كهربا.
وفاز الزمالك على الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثية مقابل هدف.