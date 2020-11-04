انتهت ليلة الأبطال – برشلونة (2) - (1) دينامو كييف.. نهاية المباراة

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 22:02

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة ودينامو كييف في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا في ملعب كامب نو في المجموعة السابعة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق75 جووول تسيجانكوف يقلص الفارق لدينامو كييف

ق65: جووول بيكيه يسجل الهدف الثاني للبلوجرانا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

ق3: جووول ميسي يسجل الهدف الأول لبرشلونة من ركلة جزاء.

انطلاق المباراة.

برشلونة ليلة الأبطال دينامو كييف
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – أحمد عيد أكمل مباراة الرجاء مصابا 7 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
لايبزيج يصعق باريس.. ودورتموند يُدمر كلوب بروج ويتصدر مجموعته 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد الكرة: مصر استعادت ريادتها في قارة إفريقيا 19 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة يهزم دينامو كييف ويتصدر بالعلامة الكاملة.. ويوفنتوس يكتسح فيرينكفاروس برباعية 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشيلسي يضرب ستاد رين بثلاثية.. وإشبيلية يعود من روسيا منتصرا بريمونتادا أمام كراسنودار 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حمادة أنور: هذا سبب اعتماد باتشيكو على الدفاع في الشوط الأول ضد الرجاء 36 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدحت عبد الهادي: حققنا هدفنا من المباراة والزمالك أحق باللقب.. مصطفى محمد أكثر من رائع 36 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الحفيظ لـ في الجول: نهائي الأهلي والزمالك يدعو للفخر.. ستخرج بالشكل الأمثل 40 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي
قد ينال إعجابك