انتهت ليلة الأبطال – برشلونة (2) - (1) دينامو كييف.. نهاية المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة ودينامو كييف في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا في ملعب كامب نو في المجموعة السابعة.

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ق75 جووول تسيجانكوف يقلص الفارق لدينامو كييف

ق65: جووول بيكيه يسجل الهدف الثاني للبلوجرانا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

ق3: جووول ميسي يسجل الهدف الأول لبرشلونة من ركلة جزاء.

انطلاق المباراة.