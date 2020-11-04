لامبارد يعلن إصابة هافيرتز بفيروس كورونا

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي إصابة لاعب الفريق كاي هافيرتز بفيروس كورونا.

كاي هافرتس النادي : تشيلسي

جاء ذلك في تصريحاته المقتضبة للإعلام قبل مواجهة تشيلسي أمام رين اليوم الأربعاء في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الخامسة.

وأشار لامبارد إلى أن اللاعب الألماني يخضع لعزل ذاتي في منزله حاليا.

وانضم هافيرتز إلى تشيلسي قادما من باير ليفركوزن في الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وشارك صاحب الـ21 عاما مع الفريق الإنجليزي خلال الموسم الجاري في 10 مباريات في كل البطولات سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ثلاثة.