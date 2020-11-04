انتهت في إفريقيا - الزمالك (3)-(1) الرجاء.. القلعة البيضاء إلى النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والرجاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

نهاية المباراة بفوز الزمالك بثلاثية.

ق. 91 شيكابالا وكاسونجو يشاركان بدلا من طارق حامد ومصطفى محمد.

ق. 91 أشرف بنشرقي يسجل الرابع والحكم يحتسب تسلل.

ق. 88 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول ثااااااااالث.. بينية راااائعة من ساسي يتسلمها مصطفى محمد ويسدد في المرمى مسجلا الثالث.

ق. 85 جوووووووووووووووووووووول ثااااااااني.. زيزو يمر بشكل راااائع ويرسل عرضية ويقابلها مصطفى محمد برأسية راااائعة في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 82 عرضية من مصطفى محمد يبعدها الورفلي بجانب مرماه بقليل.

ق. 80 عرضية من أحمد عيد يمهدها مصطفى محمد إلى زيزو الذي يسدد بيسراه قوية لكن الحارس بوعميرة يتصدى.

ق. 75 تبديل أخير بدخول عبد الرحيم الشاكر بدلا من عبد الإله مدكور.

ق. 74 تصويبة من سند الورفلي لكن بعيدة عن المرمى.

ق. 72 إنذار فابريس نجاه بعد تدخل على زيزو.

ق. 71 تبديل ثالث للرجاء بدخول محمد المكعزي بدلا من زكريا الوردي.

ق. 64 فابريس نجوما وبنحليب يشاركان بدلا من عمر العرجون ومحسن متولي.

ق. 62 جووووووووووووووووول التعااااادل.. تمهيدة من بنشرقي وتصويبة راااائعة من ساسي في المرمى يسجل التعادل.

ق. 60 عرضية من زيزو يسددها بنشرقي فوق المرمى.

ق. 59 عرضية من زيزو يقابلها الونش بلمسة ويتصدى لها الحارس.

ق. 49 ركنية للزمالك بعد رأسية من المدافع يحولها الحارس إلى ركنية.

ق. 47 هدف أول للرجاء. تصويبة من بن مالانجو تصطدم بقدم عبد الله جمعة وتسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 عرضية من الجهة اليسرى يحولها محمود علاء إلى ركنية.

ق. 40 تصويبة من محسن متولي يتصدى لها أبو جبل بنجاح.

ق. 39دقيقة مرت من عمر اللقاء.

ق. 28 الحفيظي يسدد لكن بعيدا عن المرمى.

ق. 25 عرضية من محسن متولي تصطدم بالونش وتغير اتجاهها لكن أبو جبل يتألق ويبعدها عن المرمى.

ق. 23 فرصة أولى للزمالك. بنشرقي يقطع الكرة من الدفاع ويسدد في مدافع آخر لتصل الكرة إلى أحمد عيد الذي يخترق ويرسل عرضية يبعدها الدفاع لتصل إلى بنشرقي الذي يسدد فوق المرمى.

ق. 19 إنذار أول لـ عبد الإله مدكور بعد مخالفة لصالح أشرف بنشرقي.

ق. 11 ركنية يفذها الحفيظي ويتابعها الورفلي برأسية وينقذها أبو جبل ببراعة.

ق. 10 عرضية يبعدها عبد الله جمعة إلى ركنية.

ق. 8 سفيان رحيمي يسدد بجانب مرمى الزمالك.

ق. 6 عرضية في يد محمد أبو جبل.

بداية المباراة