تشكيل الرجاء - رحيمي ومالانجو يهاجمان الزمالك.. وبانون أساسي

أعلن جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء التشكيل الأساسي أمام الزمالك وشهد الدفع بسفيان رحيمي وبن مالانجو في الهجوم.

ويشارك بدر بانون مدافع الفريق بشكل أساسي، بينما محمد بوعميرة يعوض غياب أنس زنيتي حارس المرمى.

وجاء التشكيل الأساسي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد بو عميرة

الدفاع: فابريس نجاه - بدر بانون - سند الورفلي - عبد الله مدكور.

الوسط: عمر العرجون - زكريا الوردي - عبد الإله الحافيظي.

الهجوم: سفيان رحيمي - بن مالانجو - محسن متولي.