تشكيل الزمالك – محمود علاء والونش أساسيان أمام الرجاء

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 19:42

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الإسماعيلي

يبدأ محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" أساسيان في تشكيل الزمالك أمام الرجاء.

أعلن جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الرجاء بعد قليل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الزمالك شهد تواجد أحمد عيد في الجهة اليمنى، فيما يبدأ الثنائي العائد من الإصابة محمود علاء والونش.

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من جهة أخرى، يعود فرجاني ساسي للتشكيل الأساسي ويعوض غياب أوباما كصانع ألعاب، فيما يبدأ إسلام جابر بجانب طارق حامد في وسط الملعب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – أحمد عيد.

الوسط: طارق حامد – إسلام جابر.

أمامهما: أشرف بنشرقي – فرجاني ساسي – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد.

ويلتقي الزمالك مع الرجاء بعد قليل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك كان قد فاز على الرجاء في الذهاب بهدف مقابل لا شيء، ويحتاج للتعادل فقط لبلوغ نهائي البطولة.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: حازم إمام - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني.

الوسط: محمد أوناجم - شيكابالا.

الهجوم: كابونجو كاسونجو.

في إفريقيا الزمالك الرجاء
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