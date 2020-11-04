وفد طبي من اتحاد الكرة للتأكد من الإجراءات الاحترازية قبل مواجهة الزمالك والرجاء

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 18:49

كتب : أحمد شوقي صلاح

بدر بانون - الرجاء - الزمالك

زار وفد من اللجنة الطبية لاتحاد الكرة المصري، في استاد القاهرة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا في مواجهة الزمالك والرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرأس الوفد مجدي الصباغ، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وطلبت اللجنة، حسبما أعلن الزمالك، تجهيز غرفة أخري لكل فريق يتواجد بها بعض وسائل الوقاية تحسبا لاي موقف طارئ.

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ويستضيف الزمالك فريق الرجاء على ملعب القاهرة ويحتاج إلى تعادل لبلوغ نهائي البطولة القارية.

وتفوق الزمالك ذهابا في المغرب بهدف أشرف بنشرقي.

ويلعب المتأهل من المواجهة ضد الأهلي في نهائي يستضيفه ملعب برج العرب في 27 نوفمبر الجاري.

الزمالك الرجاء في إفريقيا
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