أرتيتا: ساليبا طفح كيله.. حاولنا إعارته وفشلنا

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 18:10

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - أرسنال

قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال إن ويليام ساليبا مدافع الفريق طفح كيله جراء عدم المشاركة وعدم قدرة النادي على إعارته في الصيف الماضي.

وتحدث ميكيل أرتيتا للصحفيين قائلا: "لقد طفح كيلي من الموقف لأنه كما تروا حاولنا إيجاد طريقة في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات لإعارته ليشارك بشكل مستمر".

وتابع "لقد شرحت له إنه يحتاج لسنة انتقالية أخرى عندما قررنا ضمه نهائيا وأعرناه بالفعل لسانت إيتيان في الموسم الماضي لكن لعدة أسباب الإعارة الجديدة لم تحدث ولم يحصل ساليبا على سنة انتقالية احتاج للمرور بها".

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وأضاف المدرب الإسباني "في اللحظة الحالية نملك العديد من اللاعبين في قلب الدفاع وعلينا تركهم خارج القائمة وهو أمر مؤلم لأننا عانينا من بعض الإصابات كذلك وكان بإمكاننا استخدامه ولكنه يعرف الموقف".

وبسؤاله عن احتمالية إعارة اللاعب في يناير المقبل أجاب "نعم من المحتمل حدوث ذلك".

وأتم أرتيتا "حاولنا إيجاد ناد له في الانتقالات الصيفية الأخيرة وسنقيم موقفه في الأسابيع المقبلة ونجلس معه ونرى أفضل شيء يمكن أن يتحدث له، والأمر سيعتمد عليه وعلى أوضاع اللاعبين الآخرين أيضا".

ولم يشارك صاحب الـ19 عاما خلال الموسم الجاري سوى في مباراتين مع رديف أرسنال.

ساليبا أرسنال
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