الرجاء: واثقون من العودة مرة أخرى للقاهرة لخوض نهائي إفريقيا

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 17:58

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الرجاء قبل لقاء الزمالك

شدد سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي على ثقته الكاملة في قدرة فريقه للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الرجاء بعد قليل أمام الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة.

وقال سعيد وهبي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الرجاء هو بطل الدوري المغربي وفزنا بالدوري في الدقيقة الأخيرة بعد مباراة قتالية".

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وواصل "بعدها خسرنا من الزمالك على ملعبنا وقدمنا احتجاجا رسميا ضد حكم المباراة الكاميروني بسبب الأخطاء الكارثية له".

وأكمل "ثم بعد ذلك ضربنا فيروس كورونا ولكن الآن طوينا صفحة لقاء الذهاب وأيضا الإصابات بالكورونا".

وتابع "حاولنا نستعد بشكل جيد خلال فترة إصابة اللاعبين وخضنا 7 تدريبات والفريق جاهز ولدينا طموح وحماس ودعم من الجميع".

وأتم تصريحاته "قبل انطلاق المباراة الزمالك هو الذي سيكون في نهائي إفريقيا يوم 27 المقبل، ولكن نثق أننا بنهاية المباراة سنكون في النهائي وسنعود للقاهرة مرة أخرى لخوض المباراة النهائية".

وفاز الزمالك على الرجاء بهدف دون رد في مباراة الذهاب في المغرب سجله أشرف بنشرقي.

الزمالك الرجاء دوري أبطال إفريقيا
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