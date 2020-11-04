مورينيو يدافع عن هاري كين: تحدثوا عن القرارات المثيرة للجدل لمانشستر يونايتد وليفربول

دافع جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام عن هاري كين مهاجم فريقه بعدما حصل على ركلة جزاء ضد برايتون في اللقاء الأخير بعد تدخل من آدم لالانا ضد الانتقادات التي قالت إنه يدعي السقوط للحصول على تلك الضربات.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "أعتقد أنك مشوش –يقصد الصحفي-".

وتابع "يمكن أن نتحدث حول بعض لاعبي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي، هل تتحدث الآن عن كين؟".

وأكمل "كين كان متحكما في الكرة ولالانا جاء وتدخل بشكل متهور عليه وكان خطأ، ما الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام؟ إنه خطأ".

وشدد مورينيو "ركلة حرة أو ركلة جزاء هذا أمر خاص بتقنية الفيديو، لكن الخطأ كان داخل منطقة الجزاء".

وأردف "الأمر لا يتعلق بذكاء هاري كين، هو يتواجد في تلك المناطق من الملعب لتسجيل الأهداف، ولالانا ارتكب خطأ، عما تتحدثون الآن؟".

وواصل "يجب أن نتحدث عن لقطة كانت لها تأثيرا مباشرا على نتيجة المباراة وهو هدف برايتون".

وأتم مورينيو "تحدثوا عن لاعبي ليفربول ومانشستر يونايتد حيث تشاهدون اللاعبون يسقطون بذكاء للحصول على ركلات الجزاء، لا تتحدثوا عن هاري كين".