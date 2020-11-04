مورينيو يدافع عن هاري كين: تحدثوا عن القرارات المثيرة للجدل لمانشستر يونايتد وليفربول

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 17:31

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - توتنام

دافع جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام عن هاري كين مهاجم فريقه بعدما حصل على ركلة جزاء ضد برايتون في اللقاء الأخير بعد تدخل من آدم لالانا ضد الانتقادات التي قالت إنه يدعي السقوط للحصول على تلك الضربات.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "أعتقد أنك مشوش –يقصد الصحفي-".

وتابع "يمكن أن نتحدث حول بعض لاعبي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي، هل تتحدث الآن عن كين؟".

أخبار متعلقة
كلوب: فيرمينو سيعود للتشكيل الأساسي مجددا.. تألق جوتا لن يؤثر على ذلك مؤتمر بيولي: بدأنا الرحلة معا لكننا في البداية.. وعلينا أن نكون أكثر دقة بيدري: ميسي يساعدني ويمنحني الكثير من النصائح

وأكمل "كين كان متحكما في الكرة ولالانا جاء وتدخل بشكل متهور عليه وكان خطأ، ما الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام؟ إنه خطأ".

وشدد مورينيو "ركلة حرة أو ركلة جزاء هذا أمر خاص بتقنية الفيديو، لكن الخطأ كان داخل منطقة الجزاء".

وأردف "الأمر لا يتعلق بذكاء هاري كين، هو يتواجد في تلك المناطق من الملعب لتسجيل الأهداف، ولالانا ارتكب خطأ، عما تتحدثون الآن؟".

وواصل "يجب أن نتحدث عن لقطة كانت لها تأثيرا مباشرا على نتيجة المباراة وهو هدف برايتون".

وأتم مورينيو "تحدثوا عن لاعبي ليفربول ومانشستر يونايتد حيث تشاهدون اللاعبون يسقطون بذكاء للحصول على ركلات الجزاء، لا تتحدثوا عن هاري كين".

هاري كين توتنام مورينيو
نرشح لكم
أخر الأخبار
"رونالدو جاهل ولا يحترم الإيطاليين" 2 دقيقة | أوروبا
السيد فريد يعلن عبر في الجول رحيله عن سموحة 4 دقيقة | ميركاتو
كرة طائرة - الأهلي يعلن ضم محترف كندي لفريق الرجال 4 دقيقة | رياضات أخرى
المنشطات تًصدر بيان اعتذار لـ مامادو ساخو بسبب "الأضرار الجسيمة" 23 دقيقة | أوروبا
أرتيتا: ساليبا طفح كيله.. حاولنا إعارته وفشلنا 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الرجاء: واثقون من العودة مرة أخرى للقاهرة لخوض نهائي إفريقيا 48 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بايرن ميونيخ يكشف: لن نقدم عروض جديدة لـ ألابا 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استادات تنفي شراء أي ناد مصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك