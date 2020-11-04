مؤتمر بيولي: بدأنا الرحلة معا لكننا في البداية.. وعلينا أن نكون أكثر دقة

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 16:05

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي مدرب ميلان

أوضح ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الإيطالي أن الفريق لا زال أمامه الكثير من أجل التطور.

ويستعد ميلان لملاقاة ليل الفرنسي على ملعب سان سيرو، في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي إذ يحتل ميلان الصدارة برصيد 6 نقاط.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "هدفنا دائما هو التفوق في المباريات، نريد أن نكون الأنشط، نحن فريق شاب، لكن ننضج أيضا بأسلوبنا في اللعب على أرضية الميدان".

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وتابع "نعلم أننا نخوض مباريات كثيرة، غدا ستكون مواجهة مهمة أمام فريق قوي، ونحن نركز فقط على مواصلة الأفضلية".

وأضاف "نعمل سويا وبدأنا الرحلة معا لكننا في البداية، دائما أؤمن بلاعبي فريقي، ونحاول الفوز كل مرة، علينا البحث أكثر من أجل الوصول لكن لا زالنا بعيدين، من المهم أن نعمل أكثر".

وعن تشكيل ميلان لمواجهة الغد الخميس قال: "مران اليوم سيكون مهما، سنجري تغييرات لأننا نحتاج طاقة اللاعبين وأن يكونوا في كامل لياقتهم الذهنية والبدنية".

وأرف "يجب أن نكون أكثر دقة من الناحية الفنية والاختيارات في الثلث الأخير".

وأوضح "نحن نقوم بعمل جيد للغاية عندما نهاجم في العمق، لكن علينا أن نكون أكثر دقة ونتخذ الخيارات الصحيحة لنكون أكثر خطورة، كان التوازن دائما مصدر قوتنا".

وأتم مشيدا بالثنائي ديوجو دالوت وبراهيم دياز: تم التوقيع من أجل جودتهم ونحن سعداء أنهم كانوا على استعداد على الفور، لقد فهموا بسرعة آلياتنا، هم شباب لكن لديهم رغبة وطموح كبير. أما بالنسبة لمستقبلهم، فهناك أشخاص آخرون مسؤولون عن التفكير فيه ".

ويسعى ميلان وفقا للتقارير للحصول على الثنائي بشكل نهائي بعد انضم دالوت من مانشستر يونايتد ودياز من ريال مدريد على سبيل الإعارة.

ستيفانو بيولي ميلان الدوري الأوروبي
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