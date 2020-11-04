في الدرجة الثالثة – الدوماني يستقيل من تدريب دمياط بعد 52 يوما بسبب المستحقات

أعلن عبد اللطيف الدوماني عبر FilGoal.com استقالته من تدريب دمياط الذي يشارك ضمن الدرجة الثالثة.

ولم تستمر تجربة الدوماني مع دمياط أكثر من 52 يوما إذ قاد الفريق في 3 مباريات فقط في الدور الثاني.

وصرّح لاعب الزمالك وغزل المحلة السابق قائلا لـ FilGoal.com: "الوعود الكثيرة سبب الرحيل، طالبت أكثر من مرة مستحقات اللاعبين ولم تنفذ الوعود فقررت الرحيل".

وأضاف "أخبرتهم بأنني سأترك منصبي فكان الرد أرحل، ولم أتلق عروضا جديدة".

وكان الدوماني قد قاد دمياط في يناير الماضي ثم رحل بعد أشهر قليلة وأعاد سبب رحيله حينها "لضعف الإمكانيات المادية". (طالع التفاصيل)

في المقابل قال محمود أبو زهرة وكيل الشباب والرياضة دمياط لـ FilGoal.com: "الجهاز الفني تعاقد مع 18 لاعبا وقد وجهزنا صرف مقدمات اللاعبين فقط لكي يتم ضمان تواجدهم معنا لقيدهم في القائمة الثانية، لن نصرف كامل العقود للاعبين ولكن نصرف جزء كما هو متبع في كل الأندية لأننا جهة حكومية تدير النادي".

وأردف "اجتمعنا مع المدير الفني وكنا نجهز لصرف المستحقات وكان حديثه لنا، سأستقيل من قيادة الفريق فكان ردنا إذا أردت الرحيل فلترحل".

وأتم "نتواصل حاليا مع مدربين لقيادة الفريق وسيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد من أجل قيادة الفريق والاستعداد للموسم المقبل".

ويتولى نادي دمياط لجنة لتسيير الأعمال من الشباب والرياضة لحين إجراء انتخابات جديدة بعد رحيل مجلس الإدارة السابق برئاسة محمد أبو جنبة.

وكان الدوماني قد قاد الفريق من قبل للتأهل من القسم الثالث إلى الثاني منذ موسمين.

وسبق للدوماني تدريبة أندية الزرقا، وسمنود، وبني عبيد، ودمياط، ودكرنس، وبيلا.