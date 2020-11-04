مصدر بـ كاف لـ في الجول: إصابة اثنين في طاقم تشغيل VAR بفيروس كورونا.. ومسحة الحكام سلبية

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 14:40

كتب : محمد عبد العظيم

كاف

أصيب اثنان من العمال التقنيين لتشغيل تقنية حكم الفيديو لمباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وذلك حسبما علم FilGoal.com من مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وصرح المصدر لـFilGoal.com قائلا: "ظهرت نتيجة المسحة اليوم الأربعاء، واكتشفنا إصابة اثنين من العمال التقنيين لتشغيل تقنية حكم الفيديو".

وأضاف "تم عزل الثنائي في الفندق، فيما جاءت نتيجة جميع الفنيين والحكام سلبية".

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وواصل "قمنا باستبدال الثنائي بفردين آخرين".

وأتم "المباراة في موعدها كما هي الليلة ما حدث لن يؤثر على أي شيء".

ويستعد الزمالك لاستضافة الرجاء المغربي في استاد القاهرة يوم الأربعاء ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب بين الطرفين في المغرب، قد انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 1-0.

دوري أبطال إفريقيا في إفريقيا
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