تقرير: نجم الرجاء يخوض لقاء الزمالك بقناع للوجه

سيظهر سفيان رحيمي نجم الرجاء المغربي في مواجهة الزمالك بقناع الوجه ليحمي أنفه.

ويحل الرجاء ضيفا على الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة في الذهاب بهدف.

وأوضحت جريدة المنتخب المغربية أن رحيمي سيرتدي قناعا يحمي به منطقة الأنف بعد تعرضه لكسر مزدوج في لقاء الذهاب.

وشارك رحيمي بالقناع في التدريب الأخير لفريقه على استاد القاهرة مساء الثلاثاء.

سفيان رحيمي خضع لعملية جراحية دقيقة في الأنف، بعد إصابته في لقاء الزمالك بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الشهر الماضي.

وأفاد نادي الرجاء وقتها في بيان: "خضع لاعبنا سفيان رحيمي لعملية جراحية بإحدى مستشفيات الدار البيضاء على إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الزمالك المصري، والتي نتج عنها كسر مزدوج على مستوى الأنف".

وأضاف البيان "لقد كللت العملية الجراحية بنجاح".

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما تعرض لنزيف دموي في الأنف بسبب اصطدامه بمحمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك في كرة مشتركة.