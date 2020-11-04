تقرير: نجم الرجاء يخوض لقاء الزمالك بقناع للوجه

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 13:05

كتب : FilGoal

أحمد عيد - سفيان رحيمي - طارق حامد - الزمالك - الرجاء

سيظهر سفيان رحيمي نجم الرجاء المغربي في مواجهة الزمالك بقناع الوجه ليحمي أنفه.

ويحل الرجاء ضيفا على الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة في الذهاب بهدف.

وأوضحت جريدة المنتخب المغربية أن رحيمي سيرتدي قناعا يحمي به منطقة الأنف بعد تعرضه لكسر مزدوج في لقاء الذهاب.

أخبار متعلقة
باتشيكو: تركيزنا وشغفنا لجمهورنا.. وتمنيت تدريب أسطورة الزمالك لجعله ثاني أفضل لاعب في العالم جنش: الكونفدرالية أفضل لحظة لي مع الزمالك.. ومصطفى محمد يختار مواجهة الأهلي مواعيد مباريات الأربعاء 4 نوفمبر 2020.. الزمالك يستدرج الرجاء وبرشلونة ضد دينامو كييف أحمد رفعت: مستقبلي مع الزمالك؟ مشاركتي الفعالة تحسم الموقف

وشارك رحيمي بالقناع في التدريب الأخير لفريقه على استاد القاهرة مساء الثلاثاء.

سفيان رحيمي خضع لعملية جراحية دقيقة في الأنف، بعد إصابته في لقاء الزمالك بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الشهر الماضي.

وأفاد نادي الرجاء وقتها في بيان: "خضع لاعبنا سفيان رحيمي لعملية جراحية بإحدى مستشفيات الدار البيضاء على إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الزمالك المصري، والتي نتج عنها كسر مزدوج على مستوى الأنف".

وأضاف البيان "لقد كللت العملية الجراحية بنجاح".

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما تعرض لنزيف دموي في الأنف بسبب اصطدامه بمحمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك في كرة مشتركة.

الزمالك سفيان رحيمي الرجاء
نرشح لكم
أخر الأخبار
طبيب المنتخب يكشف – سبب تدرب النني مصابًا بكورونا.. ورغبة هاني في السفر إلى توجو 2 ساعة | منتخب مصر
رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا 3 ساعة | مصر
أول هدف بعد 15 عاما لم يكن كافيا للانتصار.. ساوثامبتون يتعادل مع ولفرهامبتون 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة ريال مدريد – عودة كاسيميرو وظهور دورو.. واستمرار ابتعاد بنزيمة أمام إنتر 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بلباو يسحق بيتيس ويدفع برشلونة إلى المركز 13 3 ساعة | الدوري الإسباني
رئيس لجنة المسابقات: الدوري سيكون صعبا لأنه يبدأ 11 ديسمبر.. ضغط المباريات في كل العالم 4 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – تعثر انتقال ميسي من المصري إلى إنبي 4 ساعة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: اختيار ملعب السويس لنا إجراء روتيني.. هذا مطلبنا 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 3 تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد 4 البدري يكشف التشخيص المبدئي لإصابة أيمن أشرف ضد توجو
قد ينال إعجابك