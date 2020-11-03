عبد الحفيظ لـ في الجول: لا صحة لطلب صندوانز ضم أفشة والشحات.. وموسيماني لن يسافر الآن

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 20:47

كتب : بسام أبو بكر

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نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي ما تردد حول تقدم ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بعرض لضم محمد مجدي "افشة" وحسين الشحات.

محمد مجدي أفشة

النادي : الأهلي

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "لم أتلق أي اتصالا من أي شخص يفيد برغبة صنداونز في ضم أفشة والشحات".

وتابع "في المعتاد لو هناك أي عرض فإن أمير توفيق مدير التعاقدات يتحدث معي ولكن هو لم يهاتفني ولم يتحدث معي أي شخص آخر".

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وشدد "تلك الأنباء ليست صحيحة".

وكشف مدير الكرة في الأهلي عن بقاء المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني في مصر خلال فترة الراحة السلبية ليعد اللاعبين لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأتم "موسيماني كان من المفترض أن يسافر لبلده للحصول على راحة ولكنه سيبقى في مصر الفترة المقبلة".

ويواجه الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء في نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ27 من شهر نوفمبر الجاري.

الأهلي أفشة حسين الشحات
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