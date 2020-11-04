صلاح محسن: لاعبو الأهلي رجال وقادرون على حصد اللقب الإفريقي

قال صلاح محسن لاعب الأهلي إنه سيبذل قصارى جهده من أجل تثبيت أقدامه في الأهلي، كما أشاد بما يقدمه بيتسو موسيماني مدرب الفريق في الفترة الماضية.

وصرح محسن عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "سأعود إلى الأهلي وأجتهد بأقصى جهد وأفعل ما علي".

وواصل "عادت لي الثقة التي افتقدت لها خلال الفترة الماضية وحمدا لله سأستطيع استعادة مستواي أكثر وأكثر خلال الفترة المقبلة".

وأكمل "ما أراه أن بيتسو موسيماني مدرب كبير وفي فترة قصيرة قام بفعل العديد من الأشياء التي جعلت الجماهير واللاعبين يحبونه".

وتابع "أرى اللاعبين يحبونه، شرف لي أن يتحدث عني، لا أعلم إن كان قد تحدث عني أم لا، لم أشاهد ذلك، ليس مسألة متابعة لكنني لا أنظر لتلك الأشياء، سأبذل قصارى جهدي".

وأردف "تم قيدي في إفريقيا قبل رحيلي وسجلت 4 أهداف مع الأهلي، حلمنا أن نحصد لقب دوري الأبطال وأتمنى من الله أن نحققه، اللاعبون رجال وقادرون على حصد اللقب".

واسترسل "طبعا أي لاعب يرتدي قميص الأهلي سيصبح لاعبا كبيرا والمنافسة ستكون صعبة، لكن في النهاية هي وجهة نظر الجهاز الفني وتحترم، أتمنى أن نفوز باللقب الغائب منذ سنوات".

وأضاف "الدوري سيكون محسوبا لي وكذلك بطولة إفريقيا".

واستكمل "ناصر ماهر لاعب كبير وأتمنى من الله أن يوفقه، نتحدث كثيرا في الملعب، وهذا ما جعلنا ننجح في سموحة".

وأتبع "أوجه الشكر لسموحة ولفرج عامر رئيس النادي على الدعم المستمر وهو من الشخصيات المحترمة للغاية".

وأتم "لاعبو الأهلي جيدين ويستحقون ارتداء القميص الأحمر".

صلاح محسن خاض مباراة وحيدة مع الأهلي خلال الموسم الماضي في الدوري لمدة 25 دقيقة ضد أسوان، كما خاض مباراتين في دوري أبطال إفريقيا خلال الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات ضد كانو سبورت وسجل هدفين في المباراتين.

وأعير صلاح محسن من الأهلي إلى سموحة خلال شهر يناير الماضي، ليشارك مع الفريق السكندري في 15 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.