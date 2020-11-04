شريف: حتى الآن الأهلي لم يبلغني بالعودة للفريق.. وطريقة لعب موسيماني تناسبني

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 01:12

كتب : FilGoal

محمد شريف - الأهلي - طلائع الجيش

كشف محمد شريف لاعب الأهلي أن النادي الأحمر لم يبلغه حتى الآن بالعودة للفريق الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته لصفوف إنبي.

محمد شريف

النادي : إنبـي

الأهلي

وقال محمد شريف عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "حتى الآن لا أعرف كيف سيكون موقفي في الأهلي الموسم المقبل".

وأضاف "الأهلي لم يبلغني بشكل شخصي العودة للفريق في الموسم المقبل ولكن سيد عبد الحفيظ تواصل مع وكيلي ومع حلمي طولان مدرب إنبي وأخبرهما بذلك".

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وواصل "سامي قمصان المدرب المساعد في الأهلي هو من يتواصل معي بشكل شخصي دائما".

وأكمل "لكني جاهز للعودة للفريق وواثق من إنني سوف أشارك في المباريات بشكل أساسي".

وأتم تصريحاته "بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق يريد اللعب بشكل مباشر على المرمى من أقل عدد لمسات للكرة وهذا يناسب أسلوبي لأنني أتحرك كثيرا في الملعب وهذا سوف يساعدني في الملعب".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أعلن في تصريحات تليفزيونية سابقا عودة كل من ناصر ماهر وصلاح محسن ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الفريق في الموسم المقبل بعد نهاية إعارتهم خارج القلعة الحمراء.

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