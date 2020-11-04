ريال مدريد يقهر عودة إنتر بالثنائي البرازيلي وراموس المئوي

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 00:00

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - إنتر

حقق ريال مدريد فوزه الأول هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، بشق الأنفس على حساب إنتر في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية.

فوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 4 نقاط ظل بها في المركز الثالث بنفس رصيد شاختار دونتسك، بينما تذيل إنتر الترتيب برصيد نقطتين.

وكان بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني قد سحق نظيره شاختار بسداسية دون مقابل قبل بداية المباراة لينفرد بصدارة الترتيب برصيد 5 نقاط.

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فوز ملكي شهد هدفا برازيليا خالصا أوقف به عودة إنتر في النتيجة، وهدف سيرخيو راموس المئوي في جميع المسابقات مع ريال مدريد.

التشكيل

دخل ريال مدريد بهجوم مكون من إدين هازارد الذي يشارك للمباراة الثانية على التوالي كأساسي وإلى جواره كريم بنزيمة وماركو أسينسيو.

بينما اعتقد أنطونيو كونتي على الكرواتي إيفان بيريسيتش إلى جوار لاوتارو مارتينيز لتعويض غياب روميلو لوكاكو بسبب الإصابة.

تهديد

بداية المباراة جاءت سريعة، عرضية من إدين هازارد أرضية تصل إلى ماركو أسينسيو الذي سدد كرة قوية أبعدها سمير هاندانوفيتش ببراعة لركنية بعد 3 دقائق من انطلاق المباراة.

رد إنتر جاء قويا الذي اعتمد على المرتدات، عرضية من إيفان بيريسيتش إلى نيكولو باريلا الذي يسدد رأسية قوية تصدى لها تيبو كورتوا بمساعدة العارضة في الدقيقة العاشرة.

هجوم إنتر تواصل، عرضية من لاوتارو مارتينيز الذي توغل من الجهة اليمنى إلى أرتورو فيدال الغير مراقب، فسدد التشيلي كرة قوية ارتطمت بالشباك الخارجية في الدقيقة 14.

نهاية فترة التهديد جاءت بكرة سريعة من ريال مدريد، في الدقيقة 22 عرضية إلى بنزيمة الذي يمهد الكرة برأسية إلى فيدريكو فالفيردي فسدد كرة مرت فوق العارضة.

أهداف

في 10 دقائق سجل لاعبو الفريقين 3 أهداف.

البداية كانت بخطأ فادح من أشرف حكيمي الذي أعاد الكرة بالخطأ لحارسه لكنها وجدت كريم بنزيمة الذي راوغ هاندانوفيتش وأودع الكرة في الشباك الخالية بسهولة في الدقيقة 25.

وبعد 8 دقائق عزز سيرخيو راموس تقدم الميرينيجي بهدف ثاني برأسية بعدما هرب من الرقابة عقب ركنية نفذها توني كروس.

هدف يحمل الرقم 100 للقائد الإسباني بقميص الملكي في جميع المسابقات. (طالع التفاصيل)

رد إنتر أيضا جاء سريعا، كرة عالية تصل إلى نيكولو باريلا الذي مرر بالكعب إلى لاوتارو مارتينيز الذي سدد كرة على يمين كورتوا معلنا تقليص الفارق.

وقبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول حصل أرتورو فيدال على بطاقة صفراء.

الشوط الثاني

انهالت البطاقات الصفراء مع بداية الشوط الثاني، فحصل فيرلان ميندي وفيديريكو فالفيردي من جانب ريال مدريد مقابل بطاقة لكل من مارسيلو بروزوفيتش ونيكولو باريلا من جانب الضيوف.

في الدقيقة 64 أجرى زيدان أول تغيير له بنزول الثنائي البرازيلي رودريجيو وفينيسوس جونيور بدلا من ماركو أسينسيو وإدين هازارد.

بعد دقيقتين عاد ريال مدريد للتهديد بتسديدة قوية من لوكاس فاسكيز مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 68 سجل بيريسيتش هدف التعادل بعدما مهد له لاوتارو برأسية الكرة أمامه ليسدد الكرواتي كرة صاروخية على يسار الحارس البلجيكي.

إنتر واصل اعتماده على المرتدات فأهدر لاوتارو وبيريسيتش فرصة تسجيل الهدف الثالث بتسديدتين في الدقيقتين 76 و78.

فوز برازيلي

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء توغل فينسيوس جونيور من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع لتصل لمواطنه رودريجو الذي سدد كر قوية لم يتحرك لها معلنا عن الهدف الثالث.

وأصبح رودريجيو أول لاعب من مواليد القرن الـ 21 يسجل 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

كونتي أجرى تغييرا أخيرا بنزول نيانيجولان بدلا من فيدال لكنه لم يُأت ثماره، وكاد كريم بنزيمة أن يسجل الرابع لكن هاندانوفيتش وقف له بالمرصاد لتنتهي المباراة بفوز الملكي الأوروبي الأول هذا الموسم.

ريد بول سالزبورج × بايرن ميونيخ

في النمسا رفع بايرن ميونيخ رصيد انتصاراته المتتالية في دوري الأبطال إلى 14 معززا رقمه القياسي على حساب ريد بول سالزبورج بنتيجة 6-2.

ميريم بيريشا تقدم أولا للفريق النمساوي في الدقيقة الرابعة، فجاء رد البافاري بهدفين عن طريق روبرت ليفاندوفسكي من علامة الجزاء وهدف عكسي سجله كريستانسن بالخطأ في مرماه.

الياباني ماسايا أوكوجاوا عدّل النتيجة بعد نزوله بدقيقة واحدة في الدقيقة 66 لتصبح النتيجة 2-2.

الدقائق الـ 11 الأخيرة من عمر اللقاء شهدت انتفاضة بافارية، جيروم بواتنج برأسية سجل الهدف الثالث في الدقيقة 79.

وبعد 3 دقائق سجل ليروي ساني الهدف الرابع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 88 حول ليفاندوفسكي برأسية عرضية خافي مارتينيز في الشباك.

وفي الدقيقة الثانية بدلا من الضائع سجل الفرنسي لوكاس هيرنانديز بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء الهدف السادس في اللقاء.

فوز رفع رصيد البافاري إلى 9 نقاط في الصدارة، ويليه أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم لوكوموتيف موسكو برصد نقطتين، في قاع الترتيب ريد بول سالزبورج.

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