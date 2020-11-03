سيرخيو راموس يصل إلى 100 هدف مع ريال مدريد

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 23:08

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - إنتر

وصل سيرخيو راموس قائد ريال مدريد إلى الهدف رقم 100 بقميص الملكي في جميع المسابقات بفضل رأسيته في شباك إنتر في دوري أبطال أوروبا.

راموس سجل هدف ريال مدريد الثاني برأسية قوية من ركنية نفذها توني كروس معززا تفوق الفريق على غريمه الإيطالي في الدقيقة 33 من الشوط الأول.

55 هدفا سجلها راموس جاءت بكرات رأسية في جميع المسابقات.

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راموس بدأ مشواره مع ريال مدريد في موسم 2005-06 عقب انتقاله من إشبيلية مقابل 27 مليون يورو حينها.

منذ ذلك الحين سجل المدافع البالغ 34 عاما 100 هدف في 659 مباراة بجميع المسابقات.

هدف راموس في شباك إنتر يحمل الرقم 14 له في 126 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

وسجل راموس قائد الملكي أيضا هدفين في كأس السوبر الأوروبي، و3 في كأس العالم للأندية، و72 هدفا في الدوري الإسباني و7 في كأس الملك وهدفين في كأس السوبر الإسباني.

وكان أول هدف لراموس بقميص الملكي من صناعة زين الدين زيدان مدربه الحالي في شباك ملقا بالدوري الإسباني موسم 2006-07.

ويعد إشبيلية الفريق الأكثر تسجيلا في شباكه برصيد 7 أهداف، يليه كل من أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو بـ 6 أهداف لكل فريق، ومن ثم برشلونة وفالنسيا وملقا وليجانيس استقبلت شباكهم 5 أهداف من المدافع الإسباني.

وحقق راموس 22 لقبا بقميص الملكي، بواقع 4 دوري أبطال أوروبا، 5 دوري إسباني، و2 كأس الملك الإسباني و4 كأس السوبر الإسباني و4 كأس العالم للأندية و3 كأس السوبر الأوروبي.

سيرخيو راموس ريال مدريد
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