صلاح يحقق إنجازا تاريخيا مع ليفربول في أبطال أوروبا ويعادل رقم جيرارد

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 23:24

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - ليفربول

حقق محمد صلاح إنجازا تاريخيا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا بتسجيله لهدف في شباك أتالانتا.

ويحل ليفربول ضيفا على أتالانتا اليوم الثلاثاء لملاقاته في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

وسجل صلاح هدفا في الدقيقة 47 بمجهود فردي رائع إثر انفراد من وسط الملعب قبل أن يسقط لاعب أتالانتا أرضا ويسدد بيسراه في الشباك.

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وأصبح ذلك الهدف هو رقم 21 لصلاح في دوري أبطال أوروبا lمع ليفربول ليصبح الهداف التاريخي للنادي في المسابقة الأعرق في القارة العجوز.

وتساوى صلاح بذلك مع أيقونة ليفربول ستيفن جيرارد كأكثر من سجلا أهدافا للحُمر في دوري الأبطال.

ولا يحتسب أي هدف سُجل ضمن مرحلة التصفيات في تلك الإحصائية.

وكان موسم 2017-2018 شهد تسجيل صلاح لـ10 أهداف، ثم خمسة أهداف في الموسم الذي تلاه والذي حصد فيه الحُمر اللقب في النهاية.

وحتى الآن في الموسم الحالي سجل صلاح هدفين.

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