حمادة أنور لـ في الجول: لدينا تخوف من الحكمين نداي وجاساما.. الزمالك يريد العدل

أبدى حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك تخوف ناديه من تعيين السنغالي ماجيت نداي لإدارة مباراة الفريق ضد الرجاء والجامبي بكاري جاساما ليدير تقنية الفيديو.

وتحدث حمادة أنور لـFilGoal.com قائلا: "الحكم السنغالي ذلك تسبب في أزمات خلال المباريات التي أدارها في وجود أندية مغربية".

وأكمل "تسبب في مشكلة مع الصفاقسي حينما التقى نهضة بركان في الكونفدرالية الموسم الماضي".

وأردف "وكذلك تسبب في أزمة مع النجم الساحلي حينما التقى مع الوداد في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية".

وعن تعيين جاساما لتقنية الفيديو قال عضو مجلس إدارة الزاملك: "له وقائع من قبل مع الأندية المصرية وأتذكر في مواجهة النجم الساحلي تسبب في طرد علي جبر".

وأتم حمادة أنور حديثه "لا نشكك في نزاهة أحد لكن نريد العدالة فقط".

ويلتقي الزمالك مع الرجاء غدا الأربعاء في استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز عليه ذهابا بهدف دون رد.