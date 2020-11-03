مرتضى: نفذ وعدك يا مصطفى لأتركك تحترف.. ولا تفكروا في مواجهة الأهلي الآن

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 21:48

كتب : FilGoal

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

طلب مرتضى منصور رئيس الزمالك من مصطفى محمد مهاجم الفريق تنفيذ وعده بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا كي يتركه يحترف حال قدوم عرض إليه.

وعقد مرتضى منصور جلسة مع اللاعبين في مران الفريق الأبيض استعدادا للقاء الرجاء وقال لمصطفى محمد: "أنت نفذت وعدك الأول بالفوز على الأهلي وأنتظر الوعد الثاني منك بالفوز بدوري الأبطال وأول عرض يأتي لك سأوافق عليه".

وأضاف "ندرك مدى أهمية المباراة وأتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين بفيروس كورونا من فريق الرجاء أو أي شخص آخر".

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وتابع "هذه مباراة هامة وصعبة جدا ونحن نسينا انتصارنا في الشوط الأول ونركز على الشوط الثاني خاصة إننا استعدنا المصابين".

ويستضيف الزمالك منافسه الرجاء غدا الأربعاء في استاد القاهرة لملاقاته في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز عليه ذهابا في المغرب بهدف دون رد.

وطلب رئيس الزمالك من أمير مرتضى منصور صرف المكافآت المتأخرة للاعبين بشكل فوري.

وأكمل "أتمنى أن نواجه الأهلي في النهائي ولكن لا تشغلوا أنفسكم بتلك المباراة الآن وركزوا فقط في مواجهة الرجاء".

وتحدث مرتضى مازحا مع أكثر من لاعب وقال لمحمد أبو جبل حارس المرمى: "من قام بعمل سحر لك ليسكن مرماك ذلك الهدف الساذج ضد الإسماعيلي؟".

وقال لأشرف بنشرقي: "أنت ابن السعادة ولست بنشرقي، الكيمياء الخاصة بك انسجمت سريعا في الزمالك".

وأتم ضاحكا "أريد أن نحتفل بالكأس سويا وبثلاثة ملايين و500 ألف دولار".

مرتضى منصور الزمالك في إفريقيا
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