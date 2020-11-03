السنغالي نداي حكما لمواجهة الزمالك والرجاء.. وجاساما للفيديو

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 20:50

كتب : FilGoal

ماجيتي نداي حكم مباراة مصر والنيجر يحتسب ركلة جزاء لتريزيجيه

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين السنغالي ماجيت نداي حكما لمواجهة الإياب بين الزمالك والرجاء.

ويستضيف الزمالك فريق الرجاء على استاد القاهرة مساء الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله أشرف بنشرقي.

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وكشف كاف عن طاقم حكام سنغالي بقيادة نداي لإدارة اللقاء ويعاونه الحاج سامبا ونواها بانجورا وعيسى حكما رابعا.

بينما بكاري جاساما حكما لتقنية الفيديو والجنوب إفريقي زاخيلي ثوسي مساعدا له.

ولم يذق الزمالك أو الرجاء طعم الخسارة مع السنغالي ماجيت نداي في المباريات التي أدارها سابقا.

وأدار نداي مباراتين للزمالك وكانت النتيجة واحدة التعادل السلبي بدون أهداف.

العام الماضي أدار نداي مواجهة الزمالك ونصر حسين داي في الجزائر بينما هذا العام أدار مواجهة مازيمبي في دور المجموعات.

أما بالنسبة لفريق الرجاء فأدار لهم مواجتين أمام فيتا كلوب ببطولة الكونفدرالية موسم 2017 - 2018، الأولى في دور المجموعات انتهت بالتعادل السلبي والأخرى في ذهاب نهائي المسابقة وانتهت بفوز الرجاء 3-0.

وكان نداي قد أدار مواجهة الإياب بين نهضة بركان والصفاقسي في نصف نهائي الكونفدرالية الموسم الماضي والتي شهدت أحداثا مثيرة للجدل.

وعوض نهضة بركان وقتها تأخره بهدفين دون رد في الذهاب للفوز بنتيجة 3-0 في الإياب وشهدت أحداث اعتداء من لاعبي الفريق التونسي ضد حكم اللقاء ومعاونيه.

واتهم لاعبو الصفاقسي وقتها حكم اللقاء بالتحامل ضد الفريق التونسي واحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة.

الاعتداء بالضرب على حكم اللقاء ومعاونيه في مواجهة نهضة بركان والصفاقسي. (من هنا)

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