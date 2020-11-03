خبر في الجول – سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 20:15

كتب : إبراهيم رمضان

صورة جماعية لفريق الزمالك قبل لقاء الرجاء

أظهرت نتيجة المسحة التي أجراها الزمالك سلبيتها لكل اللاعبين استعدادا للقاء الرجاء حسبما علم FilGoal.com.

ويستعد الزمالك للقاء الرجاء غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغاب فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك عن لقاء الذهاب بسبب إيجابية مسحته بفيروس كورونا.

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وكان الرجاء أعلن قبل ساعات سلبية مسحة كل لاعبيه المتواجدين في القاهرة استعدادا للقاء الزمالك.

موعد المباراة تأجل مرتين بسبب إصابة الكثير من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا عقب لقاء الذهاب بالمغرب الذي فاز به الزمالك بهدف أشرف بنشرقي.

ويحتاج الزمالك للتعادل فقط إيابا للتأهل للمباراة النهائية وملاقاة الأهلي الذي تأهل سلفا على حساب الوداد.

الزمالك الرجاء في إفريقيا
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