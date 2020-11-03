طارق مصطفى لـ في الجول: على لاعبي الزمالك نسيان نتيجة الذهاب.. والمباراة ستأخد الطابع الأوروبي

طالب طارق مصطفى مدرب منتخب مصر لاعبو الزمالك بنسيان نتيجة مباراة الذهاب والتفوق على الرجاء المغربي في مباراة الإياب، من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال طارق مصطفى لـ FilGoal.com: "المباراة ستأخد الطابع الأوروبي، ستكون مفتوحة تماما بين الطرفين وهجمات هنا وهناك".

وأوضح "صاحب العامل البدني القوى سيكون الأقرب لتحقيق الفوز".

وطالب "على لاعبي الزمالك نسيان نتيجة الذهاب وبدء لقاء الغد دون النظر لأي شيء سوى تحقيق الفوز".

وأكمل "أتمنى أن يكون الفوز حليف الزمالك ومشاهدة نهائي إفريقي مصري".

وواصل "الجهاز الفني للمنتخب الوطني سيتابع المباراة للوقوف على مستوى اللاعبين الدوليين".

وأتم "سنعلن أسماء لاعبي الزمالك المنضمين لمنتخب مصر عقب نهاية لقاء الرجاء".

الزمالك تفوق ذهابا في المغرب بنتيجة 1-0 بالدار البيضاء، بفضل هدف أشرف بنشرقي.

موعد المباراة تأجل مرتين بسبب إصابة الكثير من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا عقب لقاء الذهاب بالمغرب.

ويحتاج الزمالك للتعادل فقط إيابا للتأهل للمباراة النهائية وملاقاة الأهلي الذي تأهل سلفا على حساب الوداد.

الأهلي انتصر مرتين على الوداد في نصف النهائي، 2-0 في المغرب، و3-1 بالقاهرة.