مؤتمر شوقي غريب: لدينا رغبة في مشاركة صلاح في الأولمبياد.. لم نتحدث عن لاعبين آخرين

قال شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي إن هناك رغبة قوية سواء من اتحاد الكرة أو الجهاز الفني بضم محمد صلاح نجم ليفربول ليتواجد مع اللاعبين خلال أولمبياد طوكيو 2021، مشيرا إلى أن المفاوضات لازالت جارية.

وصرح غريب في المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء: "كجهاز واتحاد لدينا الرغبة في وجود محمد صلاح معنا في الأولمبياد وهي رغبة قوية، نأمل في تحقيقها، طموحك يزداد بحجم لاعبيك، البرازيل في 2016 حينما خاضت البطولة وقاد الفريق نيمار وحصدوا الذهبية، الطموح يزداد".

وواصل "لدينا لاعب عالمي بحجم صلاح له اسمه الدولي والعالمي، نأمل أن يكون في المفاوضات التي ستتم أن نصل للوضع الذي سيفيد منتخب مصر الأولمبي".

وتابع "هذا ما تحدثنا فيه، صلاح فقط ولم نتحدث عن أي لاعب آخر وأقسم بذلك".

ويقود شوقي غريب منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021 التي تنطلق في يوليو المقبل. ويحق للمنتخب ضم ثلاثة لاعبين أعمارهم أكبر من 23 عاما، والذي تأجل لمدة عام بسبب تفشي وباء كوفيد 19.

وتابع غريب حديثه قائلا: "اللاعبون جاهزون في حالة بدنية ممتازة، بعد استئناف الدوري، جهازي يعمل بكل حب واحترام لا يوجد أحد يتحدث، نحن بعيدون عن الأضواء ونكرس حياتنا وعملنا لتحقيق شيء طيب في الأولمبياد والإنجاز، والتي ستكون في 22 يوليو المقبل".

وأردف "كان لدينا بعد البطولة طموح وفترة قليلة للاستعداد، لكن الآن الطموح قل، ولكي يعود يجب أن نوجد دوافع جديدة، والآن سنبحث عن دوافع جديدة للاعبين، وهو كيف سنصل باللاعبين لدينا والمنظومة بالكامل أن يتم التفاف حول المنتخب الأولمبي والبطولة، لا نريد أن نبدأ في العمل مع تبقي شهر للبطولة، لكن الآن سنقيم الوضع بالكامل وتجديد الدوافع".

واسترسل "الآن لدينا لاعبين ينضمون للمنتخب الأول ونأمل في أن ينضم المزيد منهم، نتمنى ذلك، حمدا لله شفيت بعض الإصابات كذلك، حينما أعلن البرنامج ستجد دوافع حقيقية ومشاركة فعالة".

وتابع "لا زلت عند رأيي، إن سألت أي لاعب في اجتماعنا الخاصة، قلت إننا نختتم موسم 2019-2020 بالأجندة الدولية في شهر نوفمبر، لكن في أجندة مارس، أرسلت للأهلي فاكس لضم مصطفى شوبير حاليا، لكن في مارس قد أجد لاعبين رحلوا وعادوا وإعارات انتهت قد يزداد العدد".

واسترسل "قلت من نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر وتجمع مارس، قلت للاعبين أنت ومجهودك، إن لعبت وكنت موجودا ستنضم، حافظت على الموجودين حتى نوفمبر، لكن بعد ذلك الأمر منوط بك".

وأكمل "مثال محمد صبحي، حارس إفريقيا وكان أفضل حارس، ولا يشارك مع وجود 3 من أفضل الحراس الموجودين في مصر في الزمالك، لا ذنب له، لكن في النهاية بدون مشاركة سيتأثر وجوده في المنتخب، هذا ما قلته اليوم".

وأضاف "محمد عبد السلام نفس القصة، لكنه ضمن القائمة، هذا ما قلته للاعبين، في الوقت الذي حدثت خلاله الجائحة وبعده تألق لاعبون جدد وبرز غيرهم، لذا أتمنى أننا في نهاية المطاف سنحقق العدالة في الاختيار".

صبحي صاحب الـ21 عاما انضم إلى الزمالك قادما من بتروجيت في صيف 2019 بعد تألقه في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي أهلت مصر للأولمبياد.

وشارك الحارس الشاب مع الزمالك خلال الموسم المنصرم في مباراتين، لمدة 13 دقيقة ضد جينراسيون فوت السنغالي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من دوري الأبطال، كما خاض مواجهة طنطا في الدور الأول من الدوري المصري. واستقبل صبحي هدفين وخرج بشباك نظيفة مرة.

وتابع شوقي غريب ردا على ضم لاعبين من المنتخب الأولمبي مثل مصطفى محمد مهاجم الزمالك ورمضان صبحي لاعب بيراميدز قائلا: "الأولوية للمنتخب الأول في كل شيء، لدينا مباريات في نوفمبر ومارس ويونيو، وفي آخر جلسة مع حسام البدري قلت له الدوري سيتوقف، وحينما يحدث لن تكون هناك فرصة للتدريب، بالنسبة للاعبي المنتخب الأول، لكن المنتخب الأولمبي سيستمر في التدريب، وجميعهم تحت تصرفك".

وتابع "القرار يعود تماما لحسام البدري وليس هناك أي اتفاق على أي شيء، الأولوية للمنتخب الأول".

وينتظر حسام البدري خوض الزمالك مباراة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء، وسيعلن بشكل نهائي عن قائمته النهائية لخوض مباراتي توجو في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد غريب اجتماعا مع البدري يوم 25 أكتوبر الماضي للتنسيق للمرحلة المقبلة. (طالع التفاصيل)

وتحدث غريب عن برنامجه خلال التوقف الدولي الحالي في نوفمبر قائلا: "البرنامج كما قلت، الأيام من 3 إلى 6 نوفمبر تدريبات، يوم 7 راحة، بداية من 8 نوفمبر سندخل إلى معسكر مغلق، وأول مباراة ستكون يوم 12 بين مصر وكوريا".

وتابع "منتخب كوريا بطل آسيا وأحد الفرق المصنفة على أن يكون على رأس مجموعة في الأولمبياد، قوي جدا ومستعد بشكل جيد".

واستطرد "مباراتنا الأولى ضدهم، ثم مباراة ضد البرازيل يوم 17، المواجهة الأولى 8 مساء والثانية 9 مساء، في استاد القاهرة، وكان هذا الاتفاق والأمر منوط بالموافقات الأمنية".

وأكمل "نحن نواجه البرازيل وتلك أول مباراة ودية في مصر بين منتخب بحجم البرازيل ومصر، أعلنت البرازيل قائمتها 23 لاعبا ومعظم اللاعبين يشاركون في دوريات أوروبية".

واسترسل "الدوافع لدي هي أنني أنقل المنتخب بدلا من مواجهة مدارس أقل، أواجه مدارس من المستوى الأول، بالنسبة للمنتخب الأولمبي أن نواجه المنتخبات التي وصلت للأولمبياد، وهم 14 دولة منهم 3 من إفريقيا".

وأردف "الاختيار محدود ما بين 10 دول فقط، في نوفمبر نواجه البرازيل وكوريا، وممكن في مارس أن نواجه مباراتين بنفس القوة وفي يونيو بنفس القوة سننتظر القرعة كذلك في أبريل".

وواصل "في النهاية نأمل أن يكون لدينا دافع لهذا الأمر، كان هناك مجهودا كبيرا بذل في اتحاد الكرة، أشكر اللجنة بالكامل على هذا الأمر مع الشركة الراعية التي عملت على تلك المباريات".

وتطرق للحديث عن قائمته قائلا: "في كل مرة سأضم عدد كبير من اللاعبين 26 لاعبا، لكي أحلل كل مستويات اللاعبين في الدوري وأمنح الفرصة للجميع، لكي نصل لتقييم شامل".

وأكمل "الاجتماع كان أننا يوم 1 يوليو سيتم الإعلان عن أسماء اللاعبين، وفي حالة استمرار الدوري ما بعد يوليو يجب ألا نؤثر على الأندية في هذا التوقيت، كما أن الأجندة الدولية للكاف بها أيضا أجندة دولية".

وأتم "ما الذي سيحدث؟ دعونا لا نستبق الأحداث، المسابقة تخدم المنتخب لكنها ملك للأندية، دعونا ننتظر".