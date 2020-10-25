اجتماع تنسيقي بين البدري وغريب.. والموافقة على ضم خماسي المنتخب الأولمبي إلى الفريق الأول

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 18:42

كتب : FilGoal

تتويج المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

اجتمع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل التنسيق للفترة المقبلة.

وحضر الاجتماع كل من محمد بركات مدير المنتخب الأول وعلاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبي من أجل ترتيب المعسكر المقبل للمنتخبين.

وأشاد شوقي غريب بالاجتماع الذي تم في إطار ودي يعكس التناغم بين الفرق الوطنية، وشدد على أن الجميع يدعم المنتخب الأول لتجاوز مباراتي توجو والتأهل لأمم إفريقيا بالكاميرون.

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وكشف شوقي غريب: "تم الاتفاق على انضمام خماسي المنتخب الأولمبي إلى تدريبات المنتخب الأول في المعسكر المقبلبعد التشاور والتنسيق مع حسام البدري".

وتابع "الخماسي هم مصطفى محمد ورمضان صبحي وأكرم توفيق وأحمد أبو الفتوح وطاهر محمد طاهر، على أن يكون هناك تقييم للموقف قبل إعلان قائمة المنتخب الوطني النهائية".

وأضاف غريب "المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لجميع المنتخبات".

وضم شوقي غريب قائمة أولية بها 40 لاعبا على أن يكون هناك حرية كاملة لحسام البدري لاختيار العناصر التي يريدها إلى المنتخب الأول.

وينطلق معسكر المنتخب الأولمبي يوم 1 نوفمبر استعدادا لأداء مباراتين وديتين أحدهما مع البرازيل يوم 16 نوفمبر في السعودة والثانية يوم 13 ولم يتحدد طرفها بعد.

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