سلبية مسحة جميع لاعبي الرجاء قبل مواجهة الزمالك

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 16:45

كتب : FilGoal

بدر بانون - الرجاء - الزمالك

أعلن نادي الرجاء المغربي سلبية مسحة جميع لاعبيه استعدادا للقاء الزمالك يوم الأربعاء في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الرجاء للقاء الزمالك يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الرجاء بيانا عبر حسابه الرسمي على تويتر يوم الثلاثاء أوضح فيه: "توصل نادي الرجاء الرياضي بنتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها صباح أمس الإثنين كل مكونات الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري".

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وأتم النادي المغربي بيانه "وقد أظهرت كل الاختبارات، نتائج سلبية للجميع".

موعد المباراة تأجل مرتين بسبب إصابة الكثير من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا عقب لقاء الذهاب بالمغرب الذي فاز به الزمالك بهدف أشرف بنشرقي.

ويحتاج الزمالك للتعادل فقط إيابا للتأهل للمباراة النهائية وملاقاة الأهلي الذي تأهل سلفا على حساب الوداد.

الأهلي انتصر مرتين على الوداد في نصف النهائي، 2-0 في المغرب، و3-1 بالقاهرة.

الرجاء الزمالك
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