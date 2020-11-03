جيجز لن يقود ويلز في التوقف الدولي المقبل بسبب اتهامات موجهة إليه

أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم أن ريان جيجز لن يكون مدربا للمنتخب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة بسبب الاتهامات الموجهة إليه يوم الثلاثاء، ومساعده روبرت بايدج سيقود اللاعبين في المباريات الثلاثة.

ونشر الاتحاد بيانا قال فيه: "اتفقنا مع ريان جيجز أنه لن يقود المنتخب خلال فترة التوقف الدولي المقبل".

وواصل "هدفنا كان أولوية استعدادا لفريق للمباريات المقبلة".

وأتم "روبرت بايدج مساعد جيجز سيتولى المهمة في المباريات الثلاثة المقبلة".

صحف "ميرور" و"تيليجراف" و"جارديان" نشرت تقريرا صباح الثلاثاء أوضحت من خلاله أن شرطة مانشستر العظمى ألقت القبض على جيجز بسبب اعتدائه على صديقته.

وقالت شرطة مانشستر العظمى في بيان رسمي يوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 46 عاما بسبب اتهامه بالاعتداء على صديقته.

وألغى الاتحاد الويلزي لكرة القدم مؤتمرا صحفيا كان سيعقده جيجز يوم الثلاثاء للإعلان عن قائمته خلال فترة التوقف الدولي المقبلة. (طالع التفاصيل)

ويستعد منتخب ويلز لمواجهة منتخب أمريكا يوم الخميس 12 من شهر نوفمبر الجاري وديا، قبل أن يخوض الجولتين الخامسة والسادسة من دوري الأمم الأوروبية ضد أيرلندا وفنلندا على الترتيب.