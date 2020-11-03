تقارير: القبض على ريان جيجز بسبب اعتدائه على صديقته.. ومدرب ويلز ينكر التهمة

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 12:20

كتب : FilGoal

ريان جيجز

ألقت السلطات في مدينة مانشستر العظمى القبض على ريان جيجز مدرب منتخب ويلز حسبما زعمت تقارير صحفية في إنجلترا ونشرته شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وقالت التقارير التي أبرزتها صحف "ميرور" و"تيليجراف" وشبكة "بي بي سي" إن جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق تم القبض عليه بعد اعتدائه على صديقته.

وأنكر ممثلي المدرب الويلزي القانونيين التهم المنسوبة إليه كما أبدى نجم يونايتد السابق تعاونه وممثليه مع السلطات.

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وقالت شرطة مانشستر العظمى في بيان رسمي يوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 46 عاما بسبب اتهامه بالاعتداء على صديقته.

وأوضحت الشرطة إنه تم التواصل معها بعدة بلاغات بعد العاشرة مساء بتوقيت جرينيتش يوم الأحد.

وأشارت الشرطة إلى أن امرأة في الثلاثينيات من عمرها عانت من إصابات طفيفة لكنها لم تتطلب أي علاج في المستشفى هي من كانت وراء البلاغات.

وألغى الاتحاد الويلزي لكرة القدم مؤتمرا صحفيا كان سيعقده جيجز يوم الثلاثاء للإعلان عن قائمته خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأوضحت شبكة بي بي سي أنه: "الاتحاد الويلزي يعلم عن الحادثة المتورط فيها مدرب المنتخب الوطني ريان جيجز".

ونُشر بيانا صحفيا بالنيابة عن جيجز قال: "إنه يتعاون مع السلطات وسيستمر في مساعدتهم في التحقيق الجاري".

ويستعد منتخب ويلز لمواجهة منتخب أمريكا يوم الخميس 12 من شهر نوفمبر الجاري وديا، قبل أن يخوض الجولتين الخامسة والسادسة من دوري الأمم الأوروبية ضد أيرلندا وفنلندا على الترتيب.

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