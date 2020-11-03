مدافع ليفربول: لا يوجد شيء أفضل من تلاحم المباريات في هذه الظروف

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 15:15

كتب : FilGoal

ليفربول - أياكس

يشعر ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول بالمتعة رغم الجدول المزدحم بالمباريات الذي يواجهه الريدز.

مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ستكون السادسة لليفربول في غضون 17 يوماً قبل التوجه الأحد المقبل لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي.

وقال ترينت لموقع ناديه: "بالنسبة لي، خوض ثلاث مباريات في الأسبوع يجعلي استمتع. لا يوجد شيء أفضل من تلاحم المباريات في ظل مرورك بحالة زخم".

أخبار متعلقة
جوارديولا يرفض إراحة لاعبيه أمام أولمبياكوس من أجل مباراة ليفربول سي إن إن: فحوصات سريعة جديدة لمدينة ليفربول للكشف عن كورونا.. وموقف الفريق غير معروف بعد سان جيرمان يواجه لايبزيج بدون مبابي ونيمار وفيراتي وإيكاردي أتليتكو مدريد يضم لاعب منتخب إفريقيا الوسطى

وأضاف "نعم يكون من الصعب التعافي بدنياً ولكن هذا جزء من وظيفتنا ونحن جميعاً معتادين عليه".

ليفربول انتصر بمبارياته الأربعة الأخيرة، 2 في دوري الأبطال، و2 في الدوري، بعد التعادل مع إيفرتون.

وتابع "نمر بذلك منذ 3 سنوات وحتى الآن، نخوض العديد من المباريات بلا هوادة. يجب عليك أن دائماً أن تكون مستعداً بدنياً وذهنياً. نمر بنفس الإجراءات الروتينية المعتادة ونتأكد من استعدادنا كفريق وبشكل فردي".

وعن لقاء أتالانتا، أوضح "أعتقد أن كل مباراة في دور المجموعات تكون مهمة. هدفنا الواضح هو تصدر المجموعة، لذلك أرى أن تلك المباراة ستمنحنا فرصة كبيرة لتحقيق هدفنا بتصدر المجموعة والتأهل. نحن ذاهبون إلى إيطاليا فقط من أجل الفوز".

الانتصار يعطي ليفربول فرصة التقدم على أقرب الملاحقين في المجموعة بفارق 5 نقاط مع مرور 3 جولات وتبقي مثلها.

وعلق مدافع ليفربول على ذلك بقوله "دائماً ما كنا نحسم التأهل من دور المجموعات خلال الجولة الأخيرة. نأمل أن نتمكن هذه المرة من تحقيق النتائج المرجوة".

وواصل "بدأنا بشكل جيد. حققنا انتصارين ولم تهتز شباكنا ولا يمكننا أن نطلب أكثر من ذلك. لدينا يوم الثلاثاء مهمة يجب أن ننجزها".

وشدد "كرة القدم لعبة غريبة ويمكن لأي شيء فيها أن يتغير بسرعة كبيرة. لذلك نخوض مواجهة أتالانتا وتركينا فقط على حصد الثلاث نقاط".

ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد
نرشح لكم
أخر الأخبار
كومان: لا أتفق مع ما نُشر عن ميسي.. ليس لاعبا يصعب تدريبه 5 دقيقة | أوروبا
مدافع ليفربول: لا يوجد شيء أفضل من تلاحم المباريات في هذه الظروف 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تحليل في الجول – ماذا يحتاج الزمالك ضد الرجاء في غياب أوباما 25 دقيقة | إفريقيا
مصدر بـ منتخب مصر لـ في الجول: شارة القيادة بالأقدمية ضد توجو.. السعيد سيكون قائد الفريق 26 دقيقة | منتخب مصر
ميدو: أخطأت بالرحيل عن توتنام.. والاتحاد الإنجليزي لم يأخذ قضية العنصرية بمحمل الجد 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المنتخب الأولمبي لـ في الجول: دورة ودية مع البرازيل وكوريا الجنوبية في مصر 51 دقيقة | حلم طوكيو 2020
جوارديولا يرفض إراحة لاعبيه أمام أولمبياكوس من أجل مباراة ليفربول 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سي إن إن: فحوصات سريعة جديدة لمدينة ليفربول للكشف عن كورونا.. وموقف الفريق غير معروف بعد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك