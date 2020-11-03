مدافع ليفربول: لا يوجد شيء أفضل من تلاحم المباريات في هذه الظروف

يشعر ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول بالمتعة رغم الجدول المزدحم بالمباريات الذي يواجهه الريدز.

مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ستكون السادسة لليفربول في غضون 17 يوماً قبل التوجه الأحد المقبل لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي.

وقال ترينت لموقع ناديه: "بالنسبة لي، خوض ثلاث مباريات في الأسبوع يجعلي استمتع. لا يوجد شيء أفضل من تلاحم المباريات في ظل مرورك بحالة زخم".

وأضاف "نعم يكون من الصعب التعافي بدنياً ولكن هذا جزء من وظيفتنا ونحن جميعاً معتادين عليه".

ليفربول انتصر بمبارياته الأربعة الأخيرة، 2 في دوري الأبطال، و2 في الدوري، بعد التعادل مع إيفرتون.

وتابع "نمر بذلك منذ 3 سنوات وحتى الآن، نخوض العديد من المباريات بلا هوادة. يجب عليك أن دائماً أن تكون مستعداً بدنياً وذهنياً. نمر بنفس الإجراءات الروتينية المعتادة ونتأكد من استعدادنا كفريق وبشكل فردي".

وعن لقاء أتالانتا، أوضح "أعتقد أن كل مباراة في دور المجموعات تكون مهمة. هدفنا الواضح هو تصدر المجموعة، لذلك أرى أن تلك المباراة ستمنحنا فرصة كبيرة لتحقيق هدفنا بتصدر المجموعة والتأهل. نحن ذاهبون إلى إيطاليا فقط من أجل الفوز".

الانتصار يعطي ليفربول فرصة التقدم على أقرب الملاحقين في المجموعة بفارق 5 نقاط مع مرور 3 جولات وتبقي مثلها.

وعلق مدافع ليفربول على ذلك بقوله "دائماً ما كنا نحسم التأهل من دور المجموعات خلال الجولة الأخيرة. نأمل أن نتمكن هذه المرة من تحقيق النتائج المرجوة".

وواصل "بدأنا بشكل جيد. حققنا انتصارين ولم تهتز شباكنا ولا يمكننا أن نطلب أكثر من ذلك. لدينا يوم الثلاثاء مهمة يجب أن ننجزها".

وشدد "كرة القدم لعبة غريبة ويمكن لأي شيء فيها أن يتغير بسرعة كبيرة. لذلك نخوض مواجهة أتالانتا وتركينا فقط على حصد الثلاث نقاط".