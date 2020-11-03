جوارديولا يرفض إراحة لاعبيه أمام أولمبياكوس من أجل مباراة ليفربول

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 14:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه لن يقوم بإراحة بعض لاعبيه في لقاء أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا، من أجل مباراة ليفربول المرتقبة الأسبوع المقبل.

ويستضيف سيتي منافسه أولمبياكوس مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أوروبا، قبل قمة الدوري الإنجليزي ضد الريدز الأحد المقبل.

عند سؤاله حول إمكانية إراحة اللاعبين أمام بطل اليونان رفض جوارديولا الفكرة وقال: "بالتأكيد لا".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "إنه دوري الأبطال، إذا قمت بذلك فإنك تخاطر".

وتابع "أنت تعلم أنه في دوري الأبطال يجب عليك الفوز على ملعبك والفوز بمباراة واحدة على الأقل في الخارج، لقد فعلنا ذلك وانتصرنا في مرسيليا".

وأتم "لكننا نعلم أنه يتعين علينا تأمين النقاط في ملعبنا، ستكون خطوة كبيرة للتأهل للدور التالي".

وجمع سيتي ست نقاط من مباراتين بمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، مثلما فعل ليفربول الذي يلاقي أتالانتا مساء الثلاثاء.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي أولمبياكوس ليفربول
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