حوار – بوكيتينو يكشف كيف غير توتنام.. وعلاقته بمورينيو ووضع كرة القدم الحالي

حل ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام السابق ضيفا على برنامج Monday Night Football الشهير عبر شبكة "سكاي سبورتس"، في أمسية خاصة للغاية.

المدرب الأرجنتيني كان ضيفا مميزا للبرنامج عقب مباراة ليستر سيتي وليدز يونايتد، بعد تحليله للمباراة، ودار بعد ذلك حوار مميز بين بوكيتينو وجيمي كاراجير مقدم البرنامج ونجم ليفربول السابق، وديفيد جونز المحاور البريطاني.

FilGoal.com ينقل لكم كل ما قاله المدرب الأرجنتيني في الحوار، حول عدة نقاط أبرزها مستقبله وعلاقته بجوزيه مورينيو والوضع الحالي لكرة القدم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

أين سيدرب بوكيتينو بعد توتنام؟

"لا أعلم إذا ما كانت وظيفتي التالية في الدوري الإنجليزي أم لا، لن أغلق أي باب، تعلمت ذلك حينما كنت صغيرا للغاية".

"خورخي جريفا مدربي السابق كان يقول لي، ماوريسيو كرة القدم هي من ستملي عليك أوامرها في مسيرتك، وأنا أنتظر المشروع الذي سأشعر أنه الأفضل بالنسبة لي والطريق الصحيح الذي سأتولاه".

"بالطبع نعيش في موقف مجنون للغاية، لحظات مجنونة في حياتنا لم نتوقعها أبدا، وبالطبع الوضع مختلف كليا ليس في كرة القدم فقط".

"طاقتي مكتملة، سأحب أن أعود للعبة، لكن في نفس الوقت أنا بحاجة لكي أفهم لذا حاليا من الأفضل أن أنتظر، أنت بحاجة لانتظار المشروع المناسب بالطبع كرة القدم ستجلب ما تريده، ونحن بحاجة لأن نكون منفتحين لقبول الأمر من عدمه".

"الآن هي نفس اللعبة لكن كرة القدم مختلفة، بدون جماهير نستمتع؟ نعم لأننا نحب كرة القدم، نحاول الاستمتاع بها نحاول الكذب على أنفسنا".

"بالنسبة للاعبين الوضع صعب للغاية، بالنسبة للطاقم التدريبي الوضع صعب، أعتقد بالنسبة للملاك والرؤساء والمدراء التنفيذيين الوضع صعب جدا، أن تحاول الاستمرار وحماية كل موظفيك والحفاظ على استمرارية الصناعة لأنه يوجد العديد من الأشخاص الذين يحتاجون لكرة القدم لكي يعيشوا".

"إنها لحظة صعبة للغاية، لا أشعر أنني بعيد عن العمل لمدة عام، ربما لأنه بسبب غياب الجماهير لفترة 7-8 أشهر فالأمر لا يبدو وكأنه كرة قدم، نحن نشاهد مباريات مماثلة للماضي لكن لا يوجد شغف في الملعب، لا توجد عواطف، وهذا في بعض الأحيان يواسيني عن الغياب".

"إن شعرت بأصوات الجماهير والمشاعر وتذهب لمشاهدة المباريات في الاستاد، ربما تقول أرغب في معركة مع فريقك لأنه خصم قوي، لكن في الوقت الحالي تشاهد المباريات عبر التلفاز في منزلك، الوضع غريب وهو وقت صعب على الجميع".

الرحيل عن توتنام ومشاعره

"بعد عام وحيد، يمكنني أن أقول إنني كنت محبطا، وغاضبا بعض الشيء ولم أكن سعيدا، كانت لدي علاقة رائعة مع الطاقم واللاعبين والجماهير لخمسة أعوام ونصف العام ولن أكذب في هذا الصدد".

"لكن في مرحلة ما أتفهم جيدا أن تلك هي كرة القدم، النادي كان بحاجة للتغيير، لكنني لن أشكو قرار رحيلي، كل ما يكنني فعله هو الدعم لأن علاقتنا لازالت جيدة جدا".

"المدرب الذي استبدلني هو صديق جيد لي، المدرب الذي عاملني جيدا جدا حينما كان في ريال مدريد أتذكر أن جوزيه مورينيو دعاني لمشاهدة مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد أياكس، ظللنا نتحدث سويا في غرفة الملابس في سانتياجو بيرنابيو، حتى جاء المفوض وقال له، جوزيه المباراة ستبدأ يجب أن نذهب".

"أشعر أنه ليس بإمكاني سوى التمني، لأنني أحب توتنام وأعرف جوزيه مورينيو، وأريد الأفضل له، أن يحاول الفوز، لكن رحلتي افتقرت للفوز بلقب هذا ما افتقرنا إليه، أن نضع حبة كريز أعلى الكعكة".

هل تفاجئ بالرحيل؟

"لم تكن مفاجأة كبيرة، كلاعب كنت أرغب في الفوز دائما، تلك هي عقليتنا، أردنا أن نفوز في كل مباراة، حينما كنت في إسبانيول وساوثامبتون، تستخدم الأدوات المتاحة لتؤدي بأفضل حال، تحتر التقاليد والمبادئ، تقدم الوسيلة التي تساعد اللاعبين على التطور كل يوم".

"كنت فخورا من بداية فترتي مع توتنام، لدي علاقة جيدة مع دانييل وكونت علاقات جيدة مع الإدارة، شاهدوا كيف أردنا أن نبني الفريق، دائما كان هناك ذلك الصوت في رأسي يخبرني أن توتنام على وشك تحقيق المجد وبطريقة رائعة، احترمت ذلك وعلمت أنه سيحتاج لعمل كبير، من أجل منافسة الأندية الكبيرة".

كيف غير توتنام؟

"حينما وصلنا في 2014 الأندية الكبرى كانت تصرف الأموال لتطور فريقها، كان الوضع صعبا قليلا، هدفنا كان دائما الفوز لأنه كمدرب إن لم تفز سيكون من الصعب أن تظل في منصبك، لكن أيضا كان التطور للعب في دوري الأبطال، محاولة أن نكون متنافسين مثل الماضي، بنفس الطريقة تحاول أن تخلق هوية وفلسفة ما يجعل الجماهير تشعر بالفخر، لهذا أشعر بالفخر".

"كان لدينا الإمكانية لبناء شيء خاص لكن في النهاية التوقعات مرتفعة للغاية لذا أنت بحاجة للفوز، تصبح بحاجة لشيء متماسك ومهم أن تفوز باللقب، كنا قريبين للغاية من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال، لكننا لم نفعله، الجميع يعلم ما حدث في النهاية لكنني أعتقد أنها كانت رحلة رائعة واستمتعنا بها كثيرا".

"نشعر بالحزن لأننا لم نتمكن من تقديم بطولة للجماهير والنادي، لأن مجموعة اللاعبين يستحقون بطولة، آمل في المستقبل أن يتمكن الفريق من فعل ذلك مع مورينيو، لأنه سيكون أمرا رائعا للجماهير وهذه المجموعة من اللاعبين لأن أغلبهم كان معنا في مشروعنا".

"الانتقادات لعقلية توتنام؟ أمر سيء، كنا نشعر بالضيق في كل مرة نسمع ذلك".

"في نهاية المطاف فهمنا ما يعنيه الأمر لتوتنام، كان دائما خلف أرسنال حينما وصلنا كان كذلك لمدة 20-22 عاما، كان الأمر مؤلما لجماهيرنا وللنادي".

"الناس في الشارع كانوا يقولون، أرجوكم لا يمكن أن ننهي الموسم خلف أرسنال، كان ذلك أشبه بالفوز بدوري الأبطال بالنسبة للجماهير حينما وصلت".

"بالنسبة لنا، توتنام كان رحلة رائعة، أكثر من 5 أعوام، استمتعنا بها منذ أول يوم، الإدارة كانت تساعدنا منذ أول يوم، لكي نكون ناجحين وبعد ذلك اللاعبين كانوا جميعا رائعين".

تغيير العادات في توتنام

"كانت لدينا مجموعة بصفات وعادات مختلفة، اللاعبون لم يكونوا مسؤولين عن العادات التي لديهم، دائما العادات هي ما تقود الفريق، اليوم أندية كرة القدم مثل الشركات، أنت بحاجة لأن تكون قويا فيما يخص خلق عادات وترجمتها لمبادئ في فريقك".

"اللاعبون عنصر هام، لأن المبادئ تترجم في الملعب، بعد ذلك تحتاج لخلق خط من الأعلى لكي تكون قويا في تطبيق تلك المبادئ، الطريقة التي تتطور بها وطريقة حدوث الأشياء بالشكل الذي تريده".

"كان من الرائع امتلاك تلك الاحتمالية، الشعور بالحرية لخلق شيء خاص في توتنام، التغيير دائما مؤلم للغاية، لكن حينما تصل إلى ناد جديد تحتاج لخلق بعض التغييرات، تبدأ في البناء، لهذا السبب من المهم أن تخلق منصة كبيرة، الطاقم التدريبي يخلق تلك المنصة حيث يشعر اللاعبون من خلالها بالراحة وإمكانية التطور".

بوكيتينو أقيل من منصبه في نوفمبر 2019 بعدما احتل توتنام المركز الـ14 بسبب سوء النتائج، ليقرر دانييل ليفي رئيس النادي إقالته وتعيين جوزيه مورينيو، ومنذ ذلك الحين لم يتول تدريب أي فريق.