كابوريا لـ في الجول: أنتظر موقف الزمالك.. و4 أندية تفاوضني

كشف أحمد موسى "كابوريا"، لاعب الزمالك الذي قضى الموسم الماضي معارا لطلائع الجيش، عن تفاوض 4 أندية معه لضمه قبل مطلع الموسم الجديد.

وقال كابوريا لـ FilGoal.com: "لم يتحدث معي أحد في الزمالك بشأن عودتي من عدمها. يتبقى لي عام في عقدي مع النادي".

وشدد "إذا لم يتم قيدي بالقائمة سأكون لاعبا حرا. كل شيء سيتضح هذا الأسبوع بعد أن يرسل الزمالك قائمته".

وأردف "أكثر من ناد تحدث معي بشكل غير رسمي في انتظار موقفي من الزمالك".

وكشف كابوريا عن أسماء الأندية، هي سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري والبنك الأهلي والمصري البورسعيدي.

صاحب الـ 32 عاما سجل هدفا في 19 ظهور مع الجيش هذا الموسم.

وانتقل كابوريا من المصري للزمالك في صيف 2017، قبل أن يمضي موسما معارا لدى الاتحاد السكندري وآخر مع طلائع الجيش.