كابوريا لـ في الجول: أنتظر موقف الزمالك.. و4 أندية تفاوضني

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 13:39

كتب : أحمد شاكر

كابوريا - الزمالك

كشف أحمد موسى "كابوريا"، لاعب الزمالك الذي قضى الموسم الماضي معارا لطلائع الجيش، عن تفاوض 4 أندية معه لضمه قبل مطلع الموسم الجديد.

وقال كابوريا لـ FilGoal.com: "لم يتحدث معي أحد في الزمالك بشأن عودتي من عدمها. يتبقى لي عام في عقدي مع النادي".

وشدد "إذا لم يتم قيدي بالقائمة سأكون لاعبا حرا. كل شيء سيتضح هذا الأسبوع بعد أن يرسل الزمالك قائمته".

أخبار متعلقة
معارو الزمالك – كابوريا لـ في الجول: النادي لا يستطيع إعارتي مجددا.. أتمنى العودة كابوريا: الأهلي فاوضني مرتين.. وفيريرا طلب التعاقد معي في السد كابوريا لـ في الجول: الزمالك جدد إعارتي إلى الجيش.. الإعلان الرسمي قريب

وأردف "أكثر من ناد تحدث معي بشكل غير رسمي في انتظار موقفي من الزمالك".

وكشف كابوريا عن أسماء الأندية، هي سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري والبنك الأهلي والمصري البورسعيدي.

صاحب الـ 32 عاما سجل هدفا في 19 ظهور مع الجيش هذا الموسم.

وانتقل كابوريا من المصري للزمالك في صيف 2017، قبل أن يمضي موسما معارا لدى الاتحاد السكندري وآخر مع طلائع الجيش.

أحمد موسى كابوريا الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
سي إن إن: فحوصات سريعة جديدة لمدينة ليفربول للكشف عن كورونا.. وموقف الفريق غير معروف بعد 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار – بوكيتينو يكشف كيف غير توتنام.. وعلاقته بمورينيو ووضع كرة القدم الحالي 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد السكندري يصدر تنويها حول صفقاته للموسم المقبل 23 دقيقة | ميركاتو
أتليتكو مدريد يضم لاعب منتخب إفريقيا الوسطى 24 دقيقة | الدوري الإسباني
كابوريا لـ في الجول: أنتظر موقف الزمالك.. و4 أندية تفاوضني 35 دقيقة | ميركاتو
المتعثرون في الدوري المصري 37 دقيقة | تقرير في الجول
سان جيرمان يواجه لايبزيج بدون مبابي ونيمار وفيراتي وإيكاردي ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يمدد فترة الراحة 4 أيام.. ويعود للتدريبات السبت ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك