الأهلي يمدد فترة الراحة 4 أيام.. ويعود للتدريبات السبت

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني مد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، لـ 4 أيام إضافية.

وبالتالي يعود الفريق للتدريبات يوم السبت المقبل.

ويبدأ الفريق استعداداته لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك أو الرجاء المغربي، يوم 27 نوفمبر، قبل 20 يوما منه.

وحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين بعد مباراة طلائع الجيش الختامية للدوري، إلا أن بيتسو موسيماني المدير الفني قرر تمديد الراحة لأربعة أيام إضافية.