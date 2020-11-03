الأهلي يمدد فترة الراحة 4 أيام.. ويعود للتدريبات السبت

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 13:10

كتب : حسام نور الدين

موسيماني - الأهلي

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني مد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، لـ 4 أيام إضافية.

وبالتالي يعود الفريق للتدريبات يوم السبت المقبل.

ويبدأ الفريق استعداداته لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك أو الرجاء المغربي، يوم 27 نوفمبر، قبل 20 يوما منه.

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وحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين بعد مباراة طلائع الجيش الختامية للدوري، إلا أن بيتسو موسيماني المدير الفني قرر تمديد الراحة لأربعة أيام إضافية.

بيتسو موسيماني الأهلي
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