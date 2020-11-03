رابطة الدوري الإنجليزي: 4 حالات كورونا في فرق المسابقة

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 12:34

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

أفادت رابطة الدوري الإنجليزي بظهور 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في فرق المسابقة.

وأوضحت الرابطة في بيان: "يمكن أن نؤكد أنه في الفترة ما بين 26 أكتوبر و1 نوفمبر، تم اختبار 1446 لاعبًا وموظفا للكشف عن فيروس كورونا، من بين هؤلاء، كانت هناك 4 حالات إيجابية جديدة".

وأضاف البيان "اللاعبون أو العاملون بالنادي الذين ثبتت إصابتهم سيعزلون أنفسهم لمدة 10 أيام".

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ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي الكشف عن أسماء المصابين أو أسماء الفرق التي تضمهم.

الدوري الإنجليزي وصل للجولة السابعة من الموسم الجديد الذي يقام بدون حضور جماهيري.

الموسم الماضي توقف لنحو 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أثر على مواعيد انطلاق الموسم الجديد.

الدوري الإنجليزي
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