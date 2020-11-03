رابطة الدوري الإنجليزي: 4 حالات كورونا في فرق المسابقة

أفادت رابطة الدوري الإنجليزي بظهور 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في فرق المسابقة.

وأوضحت الرابطة في بيان: "يمكن أن نؤكد أنه في الفترة ما بين 26 أكتوبر و1 نوفمبر، تم اختبار 1446 لاعبًا وموظفا للكشف عن فيروس كورونا، من بين هؤلاء، كانت هناك 4 حالات إيجابية جديدة".

وأضاف البيان "اللاعبون أو العاملون بالنادي الذين ثبتت إصابتهم سيعزلون أنفسهم لمدة 10 أيام".

ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي الكشف عن أسماء المصابين أو أسماء الفرق التي تضمهم.

الدوري الإنجليزي وصل للجولة السابعة من الموسم الجديد الذي يقام بدون حضور جماهيري.

الموسم الماضي توقف لنحو 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أثر على مواعيد انطلاق الموسم الجديد.