ماذا يفعل الزمالك بدون أوباما

طوال موسم الزمالك، لم يغب يوسف إبراهيم "أوباما" عن الفريق سوى في 12 مباراة فقط، حيث كان صانع الألعاب عنصرا أساسيا في خطط باتريس كارتيرون، ثم جايمي باتشيكو.

مع اقتراب تأكد غياب أوباما ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يلقي FilGoal.com نظرة على المباريات التي غاب فيها أوباما عن الزمالك، وكذلك ما يقدمه اللاعب للكتيبة البيضاء.

في 12 مباراة دون أوباما، أتت نتائج الزمالك متباينة.

بالنسبة لدوري الأبطال، غاب أوباما عن 3 مباريات. خسارة بثلاثية من مازيمبي في لومومباشي، تعادل سلبي مع بريمييرو دو أجوستو في أنجولا، والفوز 3-1 على الترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية.

وفي الدوري، فاز الزمالك بدون أوباما على المقاصة 1-0، وخسر من إنبي 2-1، وفاز على المصري 1-0، وتعادل مع الاتحاد 1-1، وفاز على المقاصة مجددا 1-0، وفاز على الإنتاج الحربي 1-0، وخسر من أسوان 1-0، وتعادل مع دجلة سلبيا وفاز على الإسماعيلي 3-1.

هذا يعني أن في 12 مباراة دون أوباما، فاز الزمالك 5 مرات، تعادل 3 مرات، وخسر 4 مرات.

ماذا يقدم أوباما لـ الزمالك؟

بعيدا عن تسجيله لـ 4 أهداف وصناعته لـ 9 أهداف مع الفريق هذا الموسم، يقدم صانع الألعاب الكثير من الحلول للزمالك.

في الدوري هذا الموسم، أوباما هو خامس أكثر صانع للأهداف بـ 7 أهداف، متعادلا مع محمد مجدي "أفشة" وأحمد شديد قناوي، ولا يتفوق عليه سوى ناصر ماهر وإيزهاكو ياكوبو وعبد الله السعيد وكريم طارق.

في 2090 دقيقة في الدوري هذا الموسم، قدم أوباما 27 تمريرة مفتاحية لزملائه، وصنع 34 فرصة. أي أن أوباما يصنع فرصة كل 61 دقيقة تقريبا.

وينجح أوباما في 61% من مراوغاته، ولا يخسر الكرة خلال المباراة الواحدة سوى بمعدل 4.91 مرة.

لكن الرقم الأهم والذي يجعل مدربين ذوي عقليات تميل أكثر للتأمين الدفاعي مثل كريستيان جروس، وكارتيرون وباتشيكو، لا يستغنون عن أوباما، هي تطبيقه للضغط المبكر بشكل ممتاز.

في الدوري هذا الموسم استرجع أوباما الكرة للزمالك 168 مرة، بمعدل 7 مرات خلال المباراة الواحدة.

ربما أكثر ما يعيب أوباما هي شحاحة محاولاته على المرمى، حيث سدد 28 تسديدة فقط هذا الموسم في الدوري بمعدل تسديدة كل 74 دقيقة، لكنه يعوض ذلك برغبة دائمة في التمرير لزميل، والدليل صناعته لـ 34 فرصة هذا الموسم.

*الأرقام من موقع كورة ستاتس