كونتي: كنت قريبا من تدريب ريال مدريد

قال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان إنه كاد يقود فريق ريال مدريد، منافسه مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وصرح الإيطالي في مؤتمر صحفي "في الماضي سنحت لي فرصة تدريب ريال مدريد، لكن التوقيت لم يكن مناسبا".

وواصل المدرب الأسبق ليوفنتوس وتشيلسي "كنت قريبا جدا من ريال مدريد مرتين، لكن الموسم كان بدأ بالفعل. كان صعبا قيادة الفريق وسط الموسم".

ويحل إنتر ضيفا على حامل لقب الدوري الإسباني في مباراة مرتقبة بدوري الأبطال.

ويأمل رجال كونتي الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب ألفريدو دي ستيفانو بينما لا بديل عن الفوز لريال مدريد الذي يتذيل ترتيب المجموعة الثانية بنقطة وحيدة.

وخسر ريال مدريد ضد شاختار دونتسك وتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ بينما جمع إنتر نقطتين من مواجهة الأخيرين.

ويتصدر شاختار ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويليه المتساويان مونشنجلادباخ وإنتر.

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