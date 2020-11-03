محمد فضل: جديد قصة كهربا؟ أخ أصغر زار أخوه الكبير في منزله والأمر انتهى

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية عن انتهاء أزمته مع محمود عبد المنعم "كهربا" بعد زيارة الأخير لاتحاد الكرة.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وكان فضل قد تقدم بشكوى ضد كهربا للجنة الانضباط، والنادي الأهلي أيضا تقدم بشكوى ضد محمد فضل بسبب المشادة التي حدثت أثناء تسليم درع الدوري.

وقال فضل عبر قناة الأهلي: "هناك لغط على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البرامج، ملخص القصة أن أخ صغير زار أخوه الكبير في بيته -يقصد اتحاد الكرة- والأمر انتهى".

وتابع "كان اللقاء بحضور عمرو الجنايني ومحمد مرجان ووليد العطار ومحمد بركات".

وشدد فضل "عندما يأتي أحد إلى بيتك وأخ صغير فالأمر انتهى بالنسبة لي في تلك القصة".

وأضاف فضل "مبروك للأهلي لقب الدوري وأتمنى التوفيق للزمالك يوم الأربعاء ليكون لقب إفريقيا مصري، والتوفيق لمنتخب مصر أمام توجو".

وبالحديث عن إمكانية حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا قال: "بالطبع نتمنى حضور جماهير في نهائي دوري أبطال إفريقيا ولو بعدد محدد".

وأتم تصريحاته "لكن الأمر يتوقف على الأمر الطبي والأمني وسنسعى بالتواصل مع كافة الأطراف".