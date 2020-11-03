رئيس برشلونة عن تخفيض الرواتب: لا نستطيع تفصيل بدلة لـ ميسي فقط

أوضح كارلس توسكيتس رئيس برشلونة المؤقت أنه لا يستطيع استثناء ليونيل ميسي نجم الفريق من مسألة تخفيض رواتب اللاعبين لعلاج الأزمة الاقتصادية في النادي.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وقال توسكيتس في تصريحات صحفية:"أعتقد أن بمقدورنا الوصول لاتفاق. يبدو لي أن هناك نية لفعل ذلك. لا نريد أخذ مال من أحد ولكن نود علاج مسألة الرواتب حتى ندفعها في الوقت المحدد، هذا هو الحل الأمثل برأينا وفقا للوضع الحالي".

وواصل "لا يمكننا تفصيل بدلة لميسي فقط. نستطيع عمل هياكل مختلفة للقضايا المتشابهة، لكن لا يمكننا عمل

استثناءات لأفراد. نود حل المشكلة مع الطاقم الموجود كله وكل الموظفين وسنفعل كل شيء ممكن لنرضي الجميع".

واستمر "لن أخوض في تفاصيل بشأن ميسي لأن علينا إتمام المفاوضات أولا. ما أستطيع قوله إن هناك نية من ميسي وممثليه. لا يوجد سبب لإخفاء أن فاتورة رواتب برشلونة هي الأعلى في أوروبا، فهي تمثل 70% من ميزانية النادي وهذا كثير، لكننا نعمل على علاج الأمر".

وتأثرت أندية عديدة بإغلاق الملاعب وتقليل عدد المباريات في بعض البطولات بسبب جائحة كورونا التي غيرت رزنامة كرة القدم في العالم كله.

وأعلنت أندية عديدة تخفيض رواتب اللاعبين لمواجهة الآثار الاقتصادية.

ويخوض ميسي الموسم الأخير في عقده مع برشلونة، وأراد ساحر الأرجنتين الرحيل في سوق الانتقالات الماضية لكن الشرط الجزائي الضخم في عقده حال دون ذلك.

اقرأ أيضا

فضل: أزمة كهربا انتهت

تقرير مغربي يكشف حكم لقاء الزمالك والرجاء