ألابا: وكأن أحدهم صفعني حين عرض بايرن رحيلي في صفقة تبادلية

كشف ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ ما دار خلال مفاوضات تجديد عقده والذي ربما تسبب في توتر علاقته بمسؤولي النادي البافاري.

ديفيد ألابا النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وحاول بايرن تجديد عقد ألابا، الذي ينتهي في 2021، لكن تأخر موافقة اللاعب جعل النادي يسحب عرض التجديد وفقا لرئيسه هيربرت هاينر.

وقال النمساوي لقناة سكاي سبورت ألمانيا:"بعد المحادثة الثانية أو الثالثة (بشأن تجديد العقد)، تلقيت مكالمة وسألوني هل أتخيل الرحيل في صفقة تبادلية. وكأني تلقيت صفعة على وجهي".

واستمر المدافع البالغ عمره 28 عاما "لم أر احتراما وتقديرا كافيين في مفاوضات التجديد. هذا منذ عام، قبل جائحة كورونا بكثير".

وأتم ألابا "لا أفكر في ذلك (الرحيل عن النادي). قرأت ذلك في الأخبار ولم أفكر في الأمر. سنرى ما سيحدث في المستقبل".

وقالت تقارير إن يوفنتوس وليفربول أبرز المهتمين بالتعاقد مع ألابا.

ويستطيع ألابا التفاوض مع أي ناد في يناير المقبل مع اقتراب انتهاء عقده مع بايرن.

ويلعب ألابا في بايرن منذ 2010 وشارك مع الفريق في 394 مباراة وسجل 31 هدفا وأرسل 49 تمريرة حاسمة.

وتوج ألابا بـ25 لقبا مع بايرن.

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