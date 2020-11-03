ناديه السابق: هالاند سيذهب إلى ليفربول

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 10:24

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند -

يتوقع كريستوف فروند المدير الرياضي لنادي ريد بول سالزبورج النمساوي، الذي لعب له إرلينج هالاند نجم دورتموند، أن ينتقل اللاعب مستقبلا إلى ليفربول.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

ليفربول

وفي حواره مع لوثار ماتيوس أسطورة ألمانيا عبر شبكة سكاي سبورتس، قال الأخير إن هالاند قد ينتقل إلى ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

واتفق معه فروند الذي قال:"هذا هو المكان الذي سينتقل إليه. يستطيع اللعب لأي فريق في العالم. بعقليته، إرادته، وثقته بنفسه يستطيع ترك بصمة في كرة القدم الأوروبية خلال السنوات العشر المقبلة".

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وأضاف ماتيوس "دورتموند أحد أكبر 10 فرق في أوروبا، لكن هناك خمسة أو ستة أندية أفضل منه، سيلعب هالاند في أحدها يوما".

وانتقل هالاند (20 عاما) في يناير الماضي من سالزبورج إلى دورتموند مقابل 20 مليون يورو.

وتألق المهاجم الشاب بالقميص الأصفر للنادي الألماني وسجل 24 هدفا وأرسل 6 تمريرات حاسمة في 27 مباراة شارك بها.

ويمتد عقد هالاند مع دورتموند إلى 2024.

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